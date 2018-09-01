Актрису сериала "Скорая помощь" застрелили полицейские в Калифорнии

Полиция в Южной Пасадене (Калифорния) застрелила актрису из сериала "Скорая помощь" Ванессу Маркес. Женщине было 49 лет. Расследование ЧП начал департамент шерифа округа Лос-Анджелес, сообщает LA Times.

По данным издания, полицию в дом Маркес на Фермонт-авеню вызвали соседи, заявившие, что у актрисы начался припадок. Офицеры полиции и бригада психиатрической скорой помощи 90 минут разговаривали с Маркес и пытались убедить ее принять помощь врачей. По словам полицейских, "Маркес отказалась сотрудничать" и было понятно, что ей необходима психиатрическая помощь.

Затем Ванесса схватила то, что полицейские посчитали полуавтоматическим пистолетом, и стала размахивать им, делая вид, что целится в полицию и врачей. В этот момент полицейские открыли огонь на поражение по Ванессе. Позже оказалось, что у нее в руках был игрушечный пистолет.

Маркес стала известна по роли в сериале "Скорая помощь" – она сыграла медсестру Венди Голдман. Актриса появляется в сезонах шоу, выходивших с 1994 по 1997 год.