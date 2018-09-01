В больницу привезли восемь пассажиров самолета, выкатившегося за ВПП в аэропорту Сочи

Авиакомпания Utair и аэропорт Сочи организовали горячее питание для пассажиров самолета, выкатившегося за пределы ВПП после посадки в ночь на 1 сентября.

"Utair и аэропорт организовали горячее питание, доставили в терминал багаж и ручную кладь. 39 пассажиров разместили в гостинице. 8 пассажиров привезли в больницу. 7 отказались от госпитализации, один пассажир в стационаре", - говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте перевозчика.

Ранее на место ЧП прибыл министр транспорта России Евгений Дитрих. Он провел совещание оперативного штаба.

Как сообщало Накануне.RU, самолет Boeing 737-800 с бортовым номером VQ-BJI, следующий рейсом UT579 Москва - Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно скатилось в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. На борту самолета находилось 164 пассажира и 6 членов экипажа. Пожарные расчеты аэропорта Сочи потушили возгорание, людей эвакуировали. Жертв нет. СКР сообщал о 18-ти пострадавших.

Кроме того, во время эвакуации у руководителя комплексной смены аэропорта Сочи Владимира Бегияна начался сердечный приступ, от которого он скончался.

Сейчас на месте работает следственная группа, Южное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).