Ìàòü è ðåáåíîê ïîãèáëè â ÄÒÏ íà òðàññå Òþìåíü – Õàíòû-Ìàíñèéñê

ÄÒÏ ñ äâóìÿ ïîãèáøèìè ïðîèçîøëî íàêàíóíå âå÷åðîì íà 250-ì êèëîìåòðå äîðîãè "Òþìåíü-Õàíòû-Ìàíñèéñê" (â ðàéîíå Òîáîëüñêà)
Â 23:20 âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ Infiniti JX35 âûåõàë íà âñòðå÷íóþ ïîëîñó è ñòîëêíóëñÿ ñ ñàìîñâàëîì FAW. Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ ïàññàæèðû ëåãêîâóøêè – æåíùèíà 44 ëåò è åå 9-ëåòíèé ðåáåíîê ïîãèáëè íà ìåñòå, ñîîáùèëè Íàêàíóíå.RU â Òîáîëüñêîì îòäåëå ÓÃÈÁÄÄ ïî ðåãèîíó. Â ÎÁ¹3 Òîáîëüñêà ñ ìíîæåñòâåííûìè òðàâìàìè äîñòàâëåí åùå îäèí ïàññàæèð Infiniti – 13-ëåòíèé ðåáåíîê. Â ÃÈÁÄÄ îòìåòèëè, ÷òî äåòè âî âðåìÿ ïîåçäêè íå áûëè ïðèñòåãíóòû øòàòíûìè ðåìíÿìè áåçîïàñíîñòè. Ñåé÷àñ âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî.