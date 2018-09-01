Ìàòü è ðåáåíîê ïîãèáëè â ÄÒÏ íà òðàññå Òþìåíü – Õàíòû-Ìàíñèéñê

â ýòîò äåíü
01.09.18
14:27
Â Åêá.16:27
Ïðîùàíèå ñ Àëåêñàíäðîì Çàõàð÷åíêî ñîñòîèòñÿ 2 ñåíòÿáðÿ â Äîíáàññ Îïåðå
Äåíü çíàíèé: ó÷åáíûé ãîä â Ðîññèè íà÷èíàåòñÿ ñ âûõîäíîãî
Â Ñî÷è ñàìîëåò âûêàòèëñÿ çà ÂÏÏ è çàãîðåëñÿ. Ïîñòðàäàëè 18 ÷åëîâåê
Ãëàâíîå
Â Äîíåöêå ïîãèá ãëàâà ÄÍÐ Àëåêñàíäð Çàõàð÷åíêî

Òåìà äíÿ
Øêîëüíîå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè ñòàíîâèòñÿ âñå ìåíåå äîñòóïíûì Ñ 2000 ã. êàæäûé äåíü â Ðîññèè çàêðûâàþòñÿ 4 øêîëû, èç íèõ 3 – íà ñåëå. Îáùåå èõ êîëè÷åñòâî óìåíüøèëîñü â 1,6 ðàçà, à 80% ëèêâèäèðîâàííûõ øêîë áûëè ñåëüñêèìè. Â ðåçóëüòàòå ñðåäíèé ðàäèóñ äîñòóïíîñòè ñåëüñêîé øêîëû óâåëè÷èëñÿ ñ 12,6 êì â 1990 ã. äî 17,3 êì â 2014 ã. Ýòî ïðèâåëî ê ñíèæåíèþ äîñòóïíîñòè îáðàçîâàíèÿ â ñåëå è âîçíèêíîâåíèþ íîâîãî òðåâîæíîãî ÿâëåíèÿ – ìèãðàöèè øêîëüíèêîâ èç ñåëà â ãîðîä, ÷òî ïîñòàâèëî ðîññèéñêîå ñåëî ïåðåä óãðîçîé óñêîðåííîé äåïîïóëÿöèè.
31.08.2018
îáðàçîâàíèå  |  êîììåíòàðèåâ: 1
Àíàëèòèêà
Âñÿ àíàëèòèêà

Îáðàùåíèå Ïóòèíà – ïðèêðûòèå äëÿ "òèïè÷íîãî îëèãàðõè÷åñêîãî êàïèòàëèçìà" Ïîñëå ïîñëåäíåãî òåëåîáðàùåíèÿ ïðåçèäåíòà ñòàëî ÿñíî, ÷òî íàæèì íà íàñåëåíèå ñòàíîâèòñÿ è, âåðîÿòíî, áóäåò ñòàíîâèòüñÿ òîëüêî ñèëüíåå. Êàê ñêàçàë Âëàäèìèð Ïóòèí, "âñå âîçìîæíûå àëüòåðíàòèâíûå ñöåíàðèè áûëè òùàòåëüíî èçó÷åíû è ïðîñ÷èòàíû". Ñðàçó âñïîìèíàåòñÿ åëüöèíîâñêîå "ýòî âñå ïðîñ÷èòàíî" – çà íåñêîëüêî äíåé äî äåôîëòà.
31.08.2018
îò èçäàòåëÿ  |  äîáàâèòü êîììåíòàðèé


"Ïîäõîä âëàñòè – æàäíîñòü, âåäóùàÿ ê áåäíîñòè" Åùå íåäàâíî êàçàëîñü, ÷òî Ïðàâèòåëüñòâî äåëàåò âñå áîëåå ðåøèòåëüíûå øàãè â ïîääåðæêå àãðîïðîìà. Íî íà äíÿõ âûÿñíèëîñü, ÷òî êàáìèí íàìåðåí îòìåíèòü àíòèêðèçèñíóþ ïîìîùü êëþ÷åâûì îòðàñëÿì ìàøèíîñòðîåíèÿ, îáúÿñíèâ ýòî òåì, ÷òî "êðèçèñ ìèíîâàë", è ïðîìûøëåííèêè "âñòàëè íà íîãè". Î òîì, ÷åì ýòî ÷ðåâàòî, â ïðåääâåðèè Ðîññèéñêîãî àãðîòåõíè÷åñêîãî ôîðóìà Íàêàíóíå.RU ðàññêàçàë ïðåçèäåíò àññîöèàöèè "Ðîññïåöìàø", îñíîâàòåëü ÌÝÔ Êîíñòàíòèí Áàáêèí.
31.08.2018
ýêîíîìèêà ;
^ Àðõèâ àíàëèòèêè

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Ñàìîå ïîïóëÿðíîå
Ðîññèÿíàì ïðåäëîæàò ïîðàäîâàòüñÿ ïîâûøåíèþ ïåíñèîííîãî âîçðàñòà "63/60"
Åùå îäèí ñâÿùåííèê îáðóãàë ïåíñèîííóþ "ðåôîðìó": "Âëàñòü äåðæèò íàñåëåíèå çà äóðàêîâ"
"Çàãîðåëñÿ äåðåâÿííûé ðóáëü?" Â çäàíèè Öåíòðîáàíêà ïðîèçîøåë ïîæàð
ÑÌÈ: Ñîôèÿ Ðîòàðó â ðåàíèìàöèè
"À ïîòîì âûñòóïàåò Ïóòèí â êà÷åñòâå äîáðîãî ñëåäîâàòåëÿ"
Íàâàëüíîãî íà "ñêîðîé" óâåçëè èç ïîëèöèè â áîëüíèöó ñ... ðàñòÿæåíèåì ìèçèíöà
Â Ïèòåðå òîëüêî ÷òî îòðåìîíòèðîâàííûé ìîñò óñòðîèë ìàññîâîå ÄÒÏ ñ ïîñòðàäàâøèìè
Îëüãó Âàñèëüåâó ðàçîçëèë âîïðîñ î ïåðåïîëíåííûõ êëàññàõ è íèçêîé çàðïëàòå ó÷èòåëåé
Ãîëîñîâàíèå
Êàê âû âîñïðèíÿëè âûñòóïëåíèå Ïóòèíà ïî ïåíñèîííîìó âîçðàñòó?

Ïîçèòèâíî, ÿ è ðàíüøå ñ÷èòàë ïîâûøåíèå ïåíñèîííîãî âîçðàñòà áëàãîì

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Íåãàòèâíî - âëàñòü ðàçûãðàëà ñïåêòàêëü "íåðàçóìíûå áîÿðå - äîáðûé öàðü". À ñóòü "ðåôîðìû" íå èçìåíèëàñü


Ðåçóëüòàòû 491

Ìàòü è ðåáåíîê ïîãèáëè â ÄÒÏ íà òðàññå Òþìåíü – Õàíòû-Ìàíñèéñê
ðàçìåð øðèôòà: A A A   â áëîã   âåðñèÿ äëÿ ïå÷àòè

infiniti äòï (2018) | Ôîòî:ÃÈÁÄÄ ÒÎÁÎËÜÑÊÈÉ

ÄÒÏ ñ äâóìÿ ïîãèáøèìè ïðîèçîøëî íàêàíóíå âå÷åðîì íà 250-ì êèëîìåòðå äîðîãè "Òþìåíü-Õàíòû-Ìàíñèéñê" (â ðàéîíå Òîáîëüñêà)

Â 23:20 âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ Infiniti JX35 âûåõàë íà âñòðå÷íóþ ïîëîñó è ñòîëêíóëñÿ ñ ñàìîñâàëîì FAW. Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ ïàññàæèðû ëåãêîâóøêè – æåíùèíà 44 ëåò è åå 9-ëåòíèé ðåáåíîê ïîãèáëè íà ìåñòå, ñîîáùèëè Íàêàíóíå.RU â Òîáîëüñêîì îòäåëå ÓÃÈÁÄÄ ïî ðåãèîíó. Â ÎÁ¹3 Òîáîëüñêà ñ ìíîæåñòâåííûìè òðàâìàìè äîñòàâëåí åùå îäèí ïàññàæèð Infiniti – 13-ëåòíèé ðåáåíîê. Â ÃÈÁÄÄ îòìåòèëè, ÷òî äåòè âî âðåìÿ ïîåçäêè íå áûëè ïðèñòåãíóòû øòàòíûìè ðåìíÿìè áåçîïàñíîñòè. Ñåé÷àñ âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî.

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Äðóãèå íîâîñòè ïî òåìàì: äòï ñ ðåáåíêîì, ïîñòðàäàâøèå, ïîãèáøèå, ëåãêîâóøêà, ñàìîñâàë
01.09.2018 12:40 Ìñê | Òîáîëüñê | èíôîðìàöèîííàÿ ñëóæáà Íàêàíóíå.RU
14:40 Åêá

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Åñëè Âû çàìåòèëè îøèáêó, âûäåëèòå òåêñò, åå ñîäåðæàùèé, è íàæìèòå Ctrl + Enter







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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè Íàêàíóíå.RU! Êîììåíòàðèè ïðîõîäÿò ïðåìîäåðàöèþ. Ïðîñüáà óâàæàòü äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ ôîðóìà è ÷òèòü ÓÊ ÐÔ! Êîììåíòàðèè, îñêîðáëÿþùèå äðóãèõ ëþäåé, èìåþùèå ïðèçíàêè ýêñòðåìèçìà, íàðóøàþùèå ìíîãî÷èñëåííûå òðåáîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà, ïóáëèêîâàòüñÿ íå áóäóò. Ôîðóì íàø ñòàíîâèòñÿ áîëåå ãðîìîçäêèì, íî ïðîÿâëÿþùèé êðàéíå ïðèñòàëüíóþ òðåáîâàòåëüíîñòü ê íàøåé ðåäàêöèè Ðîñêîìíàäçîð äèêòóåò óñëîâèÿ. Çàðàíåå ïðèíîñèì èçâèíåíèÿ, íàäååìñÿ íà ïîíèìàíèå è êîíñòðóêòèâíóþ äèñêóññèþ.

Òåêñò êîììåíòàðèÿ *

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Èíôîðìàöèîííîå àãåíòñòâî "Íàêàíóíå.RU"
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ ÈÀ¹ÔÑ77-56094 îò 15 íîÿáðÿ 2013 ãîäà, âûäàíî Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé (Ðîñêîìíàäçîð).
Ñåòåâîå èçäàíèå "Íàêàíóíå.RU"
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ Ýë¹ÔÑ77-56357 îò 02 äåêàáðÿ 2013 ãîäà, âûäàíî Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé (Ðîñêîìíàäçîð).
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