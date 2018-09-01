Свердловские гаишники провели для первоклассников специальные уроки

Почти 58 тысяч свердловских первоклассников пошли первый раз в школу безопасной дорогой.

Безопасность обеспечивали не только сотрудники ГИБДД, но и Родительский патруль, юные инспекторы движения, рассказали Накануне.RU в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Сегодня маленьких первоклассников встречали юные помощники ГИБДД, Родительский патруль и сотрудники Госавтоинспекции, которые разговаривали с малышами об основных правилах безопасности, дарили световозвращающие значки, закладки и схемы безопасных маршрутов Дом-школа-Дом. Также сотрудники ГИБДД приняли участие в торжественных линейках и классных часах.

В школы поехали и руководители Госавтоинспекции Свердловской области. Начальник Управления ГИБДД Свердловской области Алексей Юрьевич Кисляков поприветствовал учащихся школы № 23 города Екатеринбурга, расположенной в Академическом районе, где на линейке присутствовало более 1600 учащихся. Обратившись к школьникам, Алексей Юрьевич отметил, что Госавтоинспекция приложит все усилия для сохранения жизни и здоровья детей и выразил надежду, что дороги Свердловской области станут для школьников действительно безопасными.

Заместители начальника Управления Госавтоинспекции Свердловской области также выехали в образовательные организации для встреч с детьми и их родителями, после торжественных линеек приняв участие в профориентированных классных часах со старшеклассниками, рассказав им о службе в Госавтоинспекции, о важности и нужности такой работы, как обеспечение безопасности дорожного движения.