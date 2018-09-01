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Школьное образование в России становится все менее доступным С 2000 г. каждый день в России закрываются 4 школы, из них 3 – на селе. Общее их количество уменьшилось в 1,6 раза, а 80% ликвидированных школ были сельскими. В результате средний радиус доступности сельской школы увеличился с 12,6 км в 1990 г. до 17,3 км в 2014 г. Это привело к снижению доступности образования в селе и возникновению нового тревожного явления – миграции школьников из села в город, что поставило российское село перед угрозой ускоренной депопуляции.
31.08.2018
образование  |  комментариев: 1
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Обращение Путина – прикрытие для "типичного олигархического капитализма" После последнего телеобращения президента стало ясно, что нажим на население становится и, вероятно, будет становиться только сильнее. Как сказал Владимир Путин, "все возможные альтернативные сценарии были тщательно изучены и просчитаны". Сразу вспоминается ельциновское "это все просчитано" – за несколько дней до дефолта.
31.08.2018
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"Подход власти – жадность, ведущая к бедности" Еще недавно казалось, что Правительство делает все более решительные шаги в поддержке агропрома. Но на днях выяснилось, что кабмин намерен отменить антикризисную помощь ключевым отраслям машиностроения, объяснив это тем, что "кризис миновал", и промышленники "встали на ноги". О том, чем это чревато, в преддверии Российского агротехнического форума Накануне.RU рассказал президент ассоциации "Росспецмаш", основатель МЭФ Константин Бабкин.
31.08.2018
экономика ;
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Свердловские гаишники провели для первоклассников специальные уроки
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гаишник школьник первоклассник (2018) | Фото:Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Почти 58 тысяч свердловских первоклассников пошли первый раз в школу безопасной дорогой.

Безопасность обеспечивали не только сотрудники ГИБДД, но и Родительский патруль, юные инспекторы движения, рассказали Накануне.RU в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Сегодня маленьких первоклассников встречали юные помощники ГИБДД, Родительский патруль и сотрудники Госавтоинспекции, которые разговаривали с малышами об основных правилах безопасности, дарили световозвращающие значки, закладки и схемы безопасных маршрутов Дом-школа-Дом.  Также сотрудники ГИБДД приняли участие в торжественных линейках и классных часах.

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В школы поехали и руководители Госавтоинспекции Свердловской области. Начальник Управления ГИБДД Свердловской области Алексей Юрьевич Кисляков поприветствовал учащихся школы № 23 города Екатеринбурга, расположенной в Академическом районе, где на линейке присутствовало более 1600 учащихся. Обратившись к школьникам, Алексей Юрьевич отметил, что Госавтоинспекция приложит все усилия для сохранения жизни и здоровья детей и выразил надежду, что дороги Свердловской области станут для школьников действительно безопасными.

С€РєРѕР»СЊРЅС‹Р№ СЃС‚Р°РґРёРѕРЅ|Р¤РѕС‚Рѕ:РЈРїСЂР°РІР»РµРЅРёРµ Р“РР‘Р”Р” Р“РЈ РњР’Р” Р РѕСЃСЃРёРё РїРѕ РЎРІРµСЂРґР»РѕРІСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё

Заместители начальника Управления Госавтоинспекции Свердловской области также выехали в образовательные организации для встреч с детьми и их родителями, после торжественных линеек приняв участие в профориентированных классных часах со старшеклассниками, рассказав им о службе в Госавтоинспекции, о важности и нужности такой работы, как обеспечение безопасности дорожного движения.

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Другие новости по темам: первоклассники, первое сентября, екатеринбург, пдд, гибдд
01.09.2018 12:20 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
14:20 Екб

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Свердловские гаишники провели для первоклассников специальные уроки
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