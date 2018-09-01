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31.08.2018
образование  |  комментариев: 1
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экономика ;
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Уральский полпред научил жизни будущих чиновников
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РАНХиГС (2018) | Фото:Накануне.RU

Впервые за историю уральского полпредства День знаний стал для чиновников этой федеральной структуры поводом для масштабного "выезда в народ": 1 сентября полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов встретился со студентами Уральского института управления – филиала РАНХиГС в Екатеринбурге, передает корреспондент Накануне.RU.

В этом вузе, который по праву считают кузницей управленческих кадров для государственной и муниципальной службы, полпред провел полтора часа - выступил перед студентами и ответил на их вопросы.

Но вначале встретился с новым ректором - 30-летним Дмитрием Репиным из Санкт-Петербургского филиала РАНХиГС, который сменил на этом посту бывшего сотрудника полпредства и администрации свердловского губернатора Александра Александрова. Короткий диалог был посвящен, в основном, перспективам работы вуза.

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Для чиновников начинать День знаний принято с поездок в школы, но Цуканов решил посетить этот вуз, поскольку, по его словам, именно РАНХиГС выпускает специалистов в сфере государственного и муниципального управления, которые в последствии могут занимать серьезные посты в различных структурах власти.

В своем приветственном слове перед студентами Цуканов обратил внимание на то, что в аудитории много девушек.

"Самая тяжелая работа в государственном управлении возлагается, как правило, почему-то на женские плечи, - заметил представитель президента. - Правильно это или нет, мне сложно говорить, но, имея определенный опыт работы в муниципалитете [мэром города], губернатором [Калининградской области], полпредом в Санкт-Петербурге [в Северо-Западном федеральном округе] скажу, что девушки более ответственные".

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Цуканов сказал, что посмотрел статистику трудоустройства выпускников РАНХиГС: практически половина из них не имеет проблем с приемом на работу по специальности. Правда, позднее он признал, что на госслужбу принимают при наличии трехлетнего опыта работы по специальности - эта явная неувязка в кадровой политике государства, которую, по его мнению, следует исправить на законодательном уровне. Но при этом заметил, что в уральском полпредстве есть вакансии, и там ждут "самых лучших выпускников".

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Отметим, что в этот день очень повезло девушке-студентке из Кургана, которая закончит РАНХиГС в следующем году. Когда полпред, обращаясь к залу, попросил поднять руки тех, кто из Екатеринбурга, отозвалась треть зала. "А из Кургана есть?" - поинтересовался Цуканов, поскольку в этом регионе, по его информации, серьезная проблема с управленческими кадрами. В ответ поднялась одна рука. "Если через год еще буду полпредом, то работа в Кургане вам найдется", - пообещал чиновник, очевидно, имея в виду должность в структуре исполнительной власти региона.

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Вообще, лейтмотивом выступления высокого федерального чиновника стали напутственные слова в адрес молодежи.

"Нужно просто работать, - обратился Николай Цуканов к будущим выпускникам. - Работать, зарабатывать хорошие деньги, создавать новые рабочие места, платить налоги и на эти налоги, на пенсионные отчисления, содержать наших родителей".

В завершение встречи полпред сфотографировался с учащимися и преподавателями вуза.

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Другие новости по темам: николай цуканов, РАНХиГС. дмитрий репин, академия госслужбы, деньзнаний
01.09.2018 12:08 Мск | Екатеринбург | Андрей Яловец
14:08 Екб

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Уральский полпред научил жизни будущих чиновников
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