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Школьное образование в России становится все менее доступным С 2000 г. каждый день в России закрываются 4 школы, из них 3 – на селе. Общее их количество уменьшилось в 1,6 раза, а 80% ликвидированных школ были сельскими. В результате средний радиус доступности сельской школы увеличился с 12,6 км в 1990 г. до 17,3 км в 2014 г. Это привело к снижению доступности образования в селе и возникновению нового тревожного явления – миграции школьников из села в город, что поставило российское село перед угрозой ускоренной депопуляции.
31.08.2018
образование  |  комментариев: 1
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Обращение Путина – прикрытие для "типичного олигархического капитализма" После последнего телеобращения президента стало ясно, что нажим на население становится и, вероятно, будет становиться только сильнее. Как сказал Владимир Путин, "все возможные альтернативные сценарии были тщательно изучены и просчитаны". Сразу вспоминается ельциновское "это все просчитано" – за несколько дней до дефолта.
31.08.2018
от издателя  |  добавить комментарий


"Подход власти – жадность, ведущая к бедности" Еще недавно казалось, что Правительство делает все более решительные шаги в поддержке агропрома. Но на днях выяснилось, что кабмин намерен отменить антикризисную помощь ключевым отраслям машиностроения, объяснив это тем, что "кризис миновал", и промышленники "встали на ноги". О том, чем это чревато, в преддверии Российского агротехнического форума Накануне.RU рассказал президент ассоциации "Росспецмаш", основатель МЭФ Константин Бабкин.
31.08.2018
экономика ;
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Новости
01.09.2018 10:31 Мск (12:31 Екб)
общество | В России
Приятный День знаний: учебный год в России начинается с выходного
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школа первый класс первое сентября день знаний (2005) | Фото: foto.gazetazp.ru

Хотя фактически у российских школьников учебный год начнется в понедельник, 3 сентября, в субботу, в первый день осени, по всей стране проходят торжественные линейки, а дети дарят учителям цветы.
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По данным Минпросвещения России, в 2018-2019 учебном году за парты сядут 15,6 млн учеников, в том числе 1,8 млн первоклассников. В стране 1 сентября открылись 76 новых общеобразовательных школ.

Учебный год начинается также в средних специальных и высших учебных заведениях.

В столице Урала 1 сентября, по данным городских властей, в школу пошли 157 тыс. учеников 164 общеобразовательных учреждений.

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Между тем, накануне Дня знаний Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что в среднем родители тратят на подготовку одного ребенка к школе 21 тыс. руб. Из этой суммы примерно половина приходится на покупку школьной формы и сменной обуви. Еще, 2,5 тыс. уходит на рюкзак и канцелярские товары. Чуть больше 2 тыс. руб. – это расходы "на нужды класса".

Напомним, ранее исследование ВЦИОМ показало, что у более чем половины россиян (51%) возникли финансовые трудности при подготовке детей к новому учебному году. При этом эти трудности рассматриваются как посильные.

А вот для каждого пятого (21%) сборы к 1 сентября связаны со значительными тратами, к которым нужно готовиться заранее, копить.

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01.09.2018 10:31 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:31 Екб

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Приятный День знаний: учебный год в России начинается с выходного
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