Приятный День знаний: учебный год в России начинается с выходного

Хотя фактически у российских школьников учебный год начнется в понедельник, 3 сентября, в субботу, в первый день осени, по всей стране проходят торжественные линейки, а дети дарят учителям цветы.

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По данным Минпросвещения России, в 2018-2019 учебном году за парты сядут 15,6 млн учеников, в том числе 1,8 млн первоклассников. В стране 1 сентября открылись 76 новых общеобразовательных школ.

Учебный год начинается также в средних специальных и высших учебных заведениях.

В столице Урала 1 сентября, по данным городских властей, в школу пошли 157 тыс. учеников 164 общеобразовательных учреждений.

Между тем, накануне Дня знаний Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что в среднем родители тратят на подготовку одного ребенка к школе 21 тыс. руб. Из этой суммы примерно половина приходится на покупку школьной формы и сменной обуви. Еще, 2,5 тыс. уходит на рюкзак и канцелярские товары. Чуть больше 2 тыс. руб. – это расходы "на нужды класса".

Напомним, ранее исследование ВЦИОМ показало, что у более чем половины россиян (51%) возникли финансовые трудности при подготовке детей к новому учебному году. При этом эти трудности рассматриваются как посильные.

А вот для каждого пятого (21%) сборы к 1 сентября связаны со значительными тратами, к которым нужно готовиться заранее, копить.