На юго-востоке Москвы прохожие обнаружили чемодан с телом девушки

ГСУ СКР по Москве начало проверку после того, как на юго-востоке столицы – возле забора по аллее Кремлевских Курсантов – был обнаружен чемодан с человеческими останками.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления, в чемодане лежало тело девушки (на вид 18-25 лет). "При визуальном осмотре видимых телесных повреждений не обнаружено.По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка", - сообщили в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты управления.