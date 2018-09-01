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Школьное образование в России становится все менее доступным С 2000 г. каждый день в России закрываются 4 школы, из них 3 – на селе. Общее их количество уменьшилось в 1,6 раза, а 80% ликвидированных школ были сельскими. В результате средний радиус доступности сельской школы увеличился с 12,6 км в 1990 г. до 17,3 км в 2014 г. Это привело к снижению доступности образования в селе и возникновению нового тревожного явления – миграции школьников из села в город, что поставило российское село перед угрозой ускоренной депопуляции.
31.08.2018
образование  |  комментариев: 1
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Обращение Путина – прикрытие для "типичного олигархического капитализма" После последнего телеобращения президента стало ясно, что нажим на население становится и, вероятно, будет становиться только сильнее. Как сказал Владимир Путин, "все возможные альтернативные сценарии были тщательно изучены и просчитаны". Сразу вспоминается ельциновское "это все просчитано" – за несколько дней до дефолта.
31.08.2018
от издателя  |  добавить комментарий


"Подход власти – жадность, ведущая к бедности" Еще недавно казалось, что Правительство делает все более решительные шаги в поддержке агропрома. Но на днях выяснилось, что кабмин намерен отменить антикризисную помощь ключевым отраслям машиностроения, объяснив это тем, что "кризис миновал", и промышленники "встали на ноги". О том, чем это чревато, в преддверии Российского агротехнического форума Накануне.RU рассказал президент ассоциации "Росспецмаш", основатель МЭФ Константин Бабкин.
31.08.2018
экономика ;
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Новости
01.09.2018 09:58 Мск (11:58 Екб)
происшествия | Южный ФО
В Сочи в связи с ЧП с самолетом "Ютэйра" прибыл министр транспорта России
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пожар аэропорт Сочи (2018) | Фото:Twitter

Министр транспорта России Евгений Дитрих прибыл на место аварии самолета Boeing-737-800 в Сочи. Сейчас на месте ЧП проходит совещание оперативного штаба, сообщает "Интерфакс".

По словам министра, пассажиры аварийного борта были доставлены в гостиницу, где для них организовали горячее питание.

Состояние здоровья двоих пилотов и четырех человек кабинного экипажа удовлетворительное. При этом в больницу отправлены семеро пострадавших - пятеро взрослых и двое детей. Остальные пострадавшие получили медицинскую помощь на месте. В основном речь идет о ссадинах и ушибах.

Дитрих также сообщил, что на месте аварии скончался руководитель комплексной смены аэропорта Сочи Владимир Бегиян. По словам министра, Бегиян первым прибыл на место аварии, помогал проводить эвакуацию пассажиров, координировал работу служб аэропорта. У него не выдержало сердце.

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"Пассажирам, которые решили сдать обратные билеты, будет предоставлена возможность уехать поездом в выбранные ими даты", - добавил Дитрих.

Ранее в пресс-службе авиакомпании "Ютейр", которой принадлежит аварийный борт, Накануне.RU сообщили: "Самолет Boeing 737-800 с бортовым номером VQ-BJI, следующий рейсом UT579 Москва - Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно скатилось в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. На борту самолета находилось 164 пассажира и 6 членов экипажа. Пожарные расчеты аэропорта Сочи потушили возгорание, людей эвакуировали. Жертв нет. Авиакомпания и авиационные власти начали расследование причин случившегося".

Южное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

Другие новости по темам: сочи, самолет ютэйр, боинг-737, пострадавшие, выкат за пределы впп, евгений дитрих, уголовное дело
01.09.2018 09:58 Мск | Сочи | информационная служба Накануне.RU
11:58 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 01.09.2018 08:56 Мск
СМИ: сотрудник аэропорта скончался во время эвакуации пассажиров аварийного самолета в Сочи

Ранее 01.09.2018 07:52 Мск
В Сочи самолет выкатился за ВПП и загорелся. Пострадали 18 человек








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В Сочи в связи с ЧП с самолетом "Ютэйра" прибыл министр транспорта России
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