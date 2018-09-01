В Сочи в связи с ЧП с самолетом "Ютэйра" прибыл министр транспорта России

Министр транспорта России Евгений Дитрих прибыл на место аварии самолета Boeing-737-800 в Сочи. Сейчас на месте ЧП проходит совещание оперативного штаба, сообщает "Интерфакс".

По словам министра, пассажиры аварийного борта были доставлены в гостиницу, где для них организовали горячее питание.

Состояние здоровья двоих пилотов и четырех человек кабинного экипажа удовлетворительное. При этом в больницу отправлены семеро пострадавших - пятеро взрослых и двое детей. Остальные пострадавшие получили медицинскую помощь на месте. В основном речь идет о ссадинах и ушибах.

Дитрих также сообщил, что на месте аварии скончался руководитель комплексной смены аэропорта Сочи Владимир Бегиян. По словам министра, Бегиян первым прибыл на место аварии, помогал проводить эвакуацию пассажиров, координировал работу служб аэропорта. У него не выдержало сердце.

"Пассажирам, которые решили сдать обратные билеты, будет предоставлена возможность уехать поездом в выбранные ими даты", - добавил Дитрих.

Ранее в пресс-службе авиакомпании "Ютейр", которой принадлежит аварийный борт, Накануне.RU сообщили: "Самолет Boeing 737-800 с бортовым номером VQ-BJI, следующий рейсом UT579 Москва - Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно скатилось в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. На борту самолета находилось 164 пассажира и 6 членов экипажа. Пожарные расчеты аэропорта Сочи потушили возгорание, людей эвакуировали. Жертв нет. Авиакомпания и авиационные власти начали расследование причин случившегося".

Южное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).