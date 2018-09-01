Наталья Поклонская пожелала убийцам Захарченко "гореть в аду"

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская выразила соболезнования близким погибшего накануне главы ДНР Александра Захарченко.

В твиттере Поклонская написала: " Глубоко скорблю в связи со смертью отважного, последовательного, решительного и искреннего человека, положившего жизнь за землю Донбасса, - Александра Захарченко. Он погиб как герой и верный сын своего народа. Светлая ему память! А трусливым убийцам - гореть в аду".

Александр Захарченко погиб накануне во время взрыва в донецком кафе. Во время ЧП, которое в МИД РФ назвали "терактом", погиб еще один человек, пострадали 11, шестеро из них госпитализированы.