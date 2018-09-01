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В Донецке погиб глава ДНР Александр Захарченко

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Школьное образование в России становится все менее доступным С 2000 г. каждый день в России закрываются 4 школы, из них 3 – на селе. Общее их количество уменьшилось в 1,6 раза, а 80% ликвидированных школ были сельскими. В результате средний радиус доступности сельской школы увеличился с 12,6 км в 1990 г. до 17,3 км в 2014 г. Это привело к снижению доступности образования в селе и возникновению нового тревожного явления – миграции школьников из села в город, что поставило российское село перед угрозой ускоренной депопуляции.
31.08.2018
образование  |  комментариев: 1
Аналитика
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Обращение Путина – прикрытие для "типичного олигархического капитализма" После последнего телеобращения президента стало ясно, что нажим на население становится и, вероятно, будет становиться только сильнее. Как сказал Владимир Путин, "все возможные альтернативные сценарии были тщательно изучены и просчитаны". Сразу вспоминается ельциновское "это все просчитано" – за несколько дней до дефолта.
31.08.2018
от издателя  |  добавить комментарий


"Подход власти – жадность, ведущая к бедности" Еще недавно казалось, что Правительство делает все более решительные шаги в поддержке агропрома. Но на днях выяснилось, что кабмин намерен отменить антикризисную помощь ключевым отраслям машиностроения, объяснив это тем, что "кризис миновал", и промышленники "встали на ноги". О том, чем это чревато, в преддверии Российского агротехнического форума Накануне.RU рассказал президент ассоциации "Росспецмаш", основатель МЭФ Константин Бабкин.
31.08.2018
экономика ;
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Новости
01.09.2018 09:33 Мск (11:33 Екб)
общество | ДНР и ЛНР
Наталья Поклонская пожелала убийцам Захарченко "гореть в аду"
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(2018) | Фото: Госдума РФ

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская выразила соболезнования близким погибшего накануне главы ДНР Александра Захарченко.

В твиттере Поклонская написала: " Глубоко скорблю в связи со смертью отважного, последовательного, решительного и искреннего человека, положившего жизнь за землю Донбасса, - Александра Захарченко. Он погиб как герой и верный сын своего народа. Светлая ему память! А трусливым убийцам - гореть в аду".

Александр Захарченко погиб накануне во время взрыва в донецком кафе. Во время ЧП, которое в МИД РФ назвали "терактом", погиб еще один человек, пострадали 11, шестеро из них госпитализированы.

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01.09.2018 09:33 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
11:33 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 01.09.2018 09:24 Мск
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Наталья Поклонская пожелала убийцам Захарченко "гореть в аду"
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