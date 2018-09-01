В Киеве к гибели Александра Захарченко приурочили циничную акцию

В Киеве к посольству России неизвестные принесли два порванных баяна, а также несколько игрушек-пирамидок. Эту акцию, очевидно, приурочили к смерти главы ДНР Александра Захарченко.

Футболист Юрий Гудыменко в своем твиттере опубликовал фотографии, сделанные у посольства России, и подписал их: "Киев скорбит вместе с братским народом...". В комментариях полно пользователей, с восторгом встретивших акцию и саму новость о смерти Захарченко. "Украинцы ацко жгут!", "Вы сделали мой день! Фоты... Я плачу от смеха катаясь по полу! Украина фореве!" – такие высказывания можно встретить под постом.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб накануне в Донецке во время взрыва самодельного взрывного устройства. Власти ДНР обвинили в случившемся спецслужбы Украины, в СБУ открестились от покушения.