СМИ: сотрудник аэропорта скончался во время эвакуации пассажиров аварийного самолета в Сочи

В Сочи во время эвакуации пассажиров аварийного самолета Boeing-737 у сотрудника аэропорта стало плохо с сердцем, он скончался по дороге в больницу.

"Причина смерти предварительно сердечная недостаточность. Скончался по дороге в больницу", - цитирует "Интерфакс" источник в аэропорту. По предварительным данным, покойный возглавлял аварийно-спасательный расчет аэропорта.

"Смерть не связана напрямую с инцидентом. У погибшего были проблемы с сердцем", - сказал источник.

Как ранее сообщало Накануне.RU, после посадки самолет Boeing-737 авиакомпании "Ютэйр" выкатился за пределы ВПП, сломал крыло (по другим данным, оба крыла), один из двигателей загорелся, а самолет упал в русло реки. Пострадали 18 пассажиров, в том числе трое детей. Погибших в результате инцидента нет. Возбуждено уголовное дело. По некоторым данным, причиной ЧП могли стать погодные условия: гроза и сильный дождь.