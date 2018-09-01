Во время взрыва в кафе "Сепар" в Донецке погибли или пострадали 11 человек

При взрыве в кафе "Сепар" в Донецке погиб не только глава ДНР Александр Захарченко. По данным "Интерфакса", ссылающегося на источник в Минздраве республики, всего погибли или пострадали в результате покушения 11 человек. В числе пострадавших оказалась глава молодежного крыла организации "Оплот Донбасса" Наталья Волкова – она находится в стабильно тяжелом состоянии. С ранением также был госпитализирован глава Минфина ДНР Александр Тимофеев. В сети выдвигалась версия о том, что именно Тимофеев, а не Захарченко мог быть целью преступников. По одной из версий, Захарченко и другие представители руководства ДНР заехали в кафе недалеко от правительственной резиденции, чтобы помянуть погибшего накануне Иосифа Кобзона. Глава ДНР был дружен с российским певцом и даже объявил трехдневный траур по Кобзону. Теперь траур будет продлен.

01.09.2018 08:45 Мск | Донецк | информационная служба Накануне.RU

10:45 Екб





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Во время взрыва в кафе "Сепар" в Донецке погибли или пострадали 11 человек