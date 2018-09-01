"Это ключ к прорыву". Уральский полпред 1 сентября поблагодарил учителей за труд и поздравил школьников

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов поздравил уральских школьников с Днем знаний.

По словам полномочного представителя, образование важно благодаря своей роли в осуществлении профессиональных целей, а также тем ценностям, которые оно привносит в жизнь каждого человека, тем самым улучшая ее.

"Россия - великая держава прежде всего по своему колоссальному интеллектуальному и образовательному потенциалу, которым не обладает ни одна страна мира", - отметил Цуканов.

Цуканов отметил, что учитель занимает особое место в системе образования.

"Обеспечить каждому знания и умения, необходимые для повышения благосостояния как отдельного человека, так и общества в целом - это цель, к которой стремится система образования, где учитель занимает особое место", - добавил полпред.