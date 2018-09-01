И.о. главы ДНР назначен Дмитрий Трапезников

Исполняющим обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики назначен Дмитрий Трапезников, заместитель председателя Совета министров ДНР. Об этом было объявлено на экстренном брифинге в пресс-центре Донецкого агентства новостей.

Напомним, накануне в Донецке было совершено покушение, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. Взорвавшееся в помещении кафе "Сепар" взрывное устройство ранило Захарченко, он получил травму головы, несовместимую с жизнью.

Дмитрий Викторович Трапезников родился 12 апреля 1981 года в Краснодаре. В 1982 году вместе с семьей переехал в Донецк.

Имеет три высших образования – в сферах промышленного и гражданского строительства, экономики и права. Работал менеджером донецкого футбольного клуба "Шахтер", занимал руководящие посты в крупных бизнес-структурах. С 2010 по 2012 год работал заместителем главы районного совета Петровского района Донецка.

После переворота на Украине в 2014 году поддержал движение за свободу Донбасса, участвовал в ополчении. В сентябре 2014 года был назначен главой временной администрации Тельмановского района Донецкой Народной Республики. Впоследствии возглавил управление внешней и внутренней политики Администрации Главы ДНР, занял пост заместителя председателя Совета Министров Республики.

Имеет ряд наград ДНР, в частности награжден Орденом Республики.