В Сочи самолет выкатился за ВПП и загорелся. Пострадали 18 человек

Южное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту аварийной посадки в Сочи самолета Boeing-737 авиакомпании "Ютэйр".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления, борт выполнял рейс 579 и летел в Сочи из московского аэропорта "Внуково".

Уголовное дело возбуждено "по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей)".

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По версии следствия, в субботу, 1 сентября, в 2 часа 50 минут в аэропорту "Сочи" при посадке самолета произошло выкатывание самолета за пределы посадочной полосы и возгорание левого и правого крыла самолета, в результате чего пострадали 18 пассажиров, в том числе трое несовершеннолетних.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в ведомстве.

По данным "Интерфакса", ЧП могло произойти из-за сложных погодных условий: из-за грозы и ливня лайнер удалось посадить лишь со второго раза, однако экипаж не справился с управлением из-за плохой видимости и скользкого покрытия ВПП.