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Школьное образование в России становится все менее доступным С 2000 г. каждый день в России закрываются 4 школы, из них 3 – на селе. Общее их количество уменьшилось в 1,6 раза, а 80% ликвидированных школ были сельскими. В результате средний радиус доступности сельской школы увеличился с 12,6 км в 1990 г. до 17,3 км в 2014 г. Это привело к снижению доступности образования в селе и возникновению нового тревожного явления – миграции школьников из села в город, что поставило российское село перед угрозой ускоренной депопуляции.
31.08.2018
образование  |  комментариев: 1
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Новости
01.09.2018 07:06 Мск (09:06 Екб)
образование | В России
В ЕГЭ по английскому изменили задание, за которое школьникам массово обнулили баллы
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образование, школьница, школа, ЕГЭ (2015) | Фото: volganet.ru

Разработчики ЕГЭ изменили формулировку и критерии оценивания сочинения по английскому языку: отныне участник экзамена сможет выбрать одну тему из двух предложенных. В этом году многим школьникам снизили или вовсе "обнулили" баллы за задание №40 из профильной части. Учителя винили составителей теста за противоречивые формулировки тем и сложные термины, на что одновременно с КИМами получили ответ Федерального института педагогических измерений (ФИПИ): виноваты сами дети, передает корреспондент Накануне.RU.
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На этой неделе ФИПИ опубликовал демонстрационные варианты контрольно-измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ-2019. В задании №40 письменной части, которое вызвало споры по итогам ЕГЭ-2018, разработчики изменили формулировку и критерии. Отныне участник экзамена сможет выбрать одну тему из двух предложенных, до этого тема была одна.

Также составители скорректировали критерий обнуления балла за "решение коммуникативной задачи" (РКЗ). Правда, как отмечают эксперты по английскому языку, в этом году они уже проверяли работы по новым правилам.

"Мы уже в прошлом году тренировались оценивать по новым требованиям, и это было очень трудно", рассказала Накануне.RU эксперт ЕГЭ Мария Архарова.

Кроме того, в 2019 г. при написании эссе ученикам придется полностью перефразировать тему. Раньше некоторые дети ее просто переписывали, лишь чуть меняя, пропустив слово или включив что-то незначительное, заметила эксперт.

Составители теста оставили в силе правило, против которого выступают эксперты и родители школьников: "При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию "Решение коммуникативной задачи" все задание оценивается в 0 баллов". Это означает, что участник ЕГЭ должен правильно трактовать тему, высказать свое мнение и аргументировать его, привести противоположную точку зрения с аргументами, объяснить, почему он не согласен с ней и сделать вывод. При этом текст должен быть написан нейтральным языком, логично выстроен, структурирован.

(2018)|Фото: ФИПИ
В демонстрационный КИМ включили тему, с которой не справились школьники, – "Ранний выбор профессии – ключ у успеху"

"Для меня самая большая проблема и недостаток нового подхода заключается в том, что ноль за сочинение получает и тот, кто к нему даже не приступал, и тот, кто неточно отразил аспекты. Тем более, что темы даются достаточно проблемные, и получается, что оцениваем не столько язык, сколько мышление, логику. И даже вполне читаемая работа часто оценивается нулем, что, по моему мнению, достаточно жестоко", добавила Мария Архарова.

Напомним, в этом году многим школьникам снизили или вовсе "обнулили" баллы за задание №40, которое дает максимум 14 первичных баллов. По мнению экспертов, это произошло из-за сложно сформулированных тем и неизвестных детям терминов. Учителя писали петиции с требованием ввести четкие критерии формулировки тем эссе, отменить принцип "обнуления" баллов за РКЗ и разрешить испытуемым выбирать тему из нескольких предложенных (что и было в результате сделано).

В ФИПИ отреагировали на претензии экспертов. Разработчики опубликовали методические рекомендации для учителей по английскому, составленные на основе анализа типичных ошибок в ЕГЭ-2018.

В документе руководитель федеральной комиссии разработчиков КИМ ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам Мария Вербицкая и член президиума научно-методического совета по иностранным языкам при Минобрнауки РФ Каринэ Махмурян пишут, что дети сами виноваты в своих "нулях", якобы они не понимают темы и вместо своего мнения приводят штампы.

"Оперативный анализ ответов участников ЕГЭ по английскому языку 2018 г. показал, что не все они понимают поставленные перед ними задачи или владеют иностранным языком в достаточной степени, чтобы сформулировать свою позицию и участвовать в модельной дискуссии. В части работ вместо собственного мнения и собственных рассуждений участники ЕГЭ воспроизводят выученный наизусть "топик" или туманные рассуждения на общие темы. Так, рассуждения на тему "Ранний выбор профессии – ключ у успеху" заменялись топиком "Моя будущая профессия" или аморфными рассуждениями о том, как надо выбирать профессию", говорится в методических рекомендациях.

Составители ЕГЭ отметили, что средний тестовый балл по английскому языку в 2018 г. снизился на единицу по сравнению с 2017 г., но в целом остается по-прежнему высоким. Снизилась также доля высокобалльников.

(2018)|Фото: ФИПИ
Большинство участников ЕГЭ по английскому языку не справились с заданиями №39-40 – письмом и сочинением

"Сокращение доли высокобалльников можно объяснить повышением требований к качеству выполнения продуктивных разделов экзамена, продиктованных необходимостью более тонкой дифференциации выпускников, претендующих на поступление в ведущие вузы страны", объясняет ФИПИ.

Разработчики напомнили, что задание №40 имеет высокий уровень сложности и нацелено на наиболее подготовленных учеников, претендующих на баллы от 80 до 100.

"Выпускник должен объективно оценить свои возможности и спланировать свое будущее: если он учился по программе базового уровня, но планирует поступать в вуз, где требуется высокий балл по ЕГЭ по иностранному языку, следует перейти в профильный класс или серьезно заняться самоподготовкой", советуют Вербицкая и Махмурян.

В методических рекомендациях эксперты доказывают, что каждый из терминов, который вызвал затруднения, является словарным, употребимым, и проблема вовсе не в этом.

Даже подготовленные школьники не справляются с сочинением, возразила Мария Архарова.

"Предметная комиссия предлагает учащимся не браться за сочинение, если они не чувствуют готовности к этому виду работы. Но, к сожалению, опыт показал, что прекрасно подготовленные с лингвистической точки зрения дети тоже не справляются с заданием. Тогда что мы проверяем у выпускников средней школы? Понимая желание выделить лучших, я, как преподаватель, вижу другие пути для решения этой задачи есть достаточно опробированных в международных экзаменах заданий на аудирование и использование языкового материала в контексте высокого уровня, которые позволят выделить именно тех, кто достоин высокой отметки", заключила эксперт.

Другие новости по темам: егэ по английскому языку, единый государственный экзамен, фипи, тест, сочинение, эссе, балл
01.09.2018 07:06 Мск | Анна Смирнова
09:06 Екб

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В ЕГЭ по английскому изменили задание, за которое школьникам массово обнулили баллы
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