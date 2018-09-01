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образование  |  комментариев: 1
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"Мирная миссия" поместила террористов в "огневой контур"
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Мирная миссия, китайцы, военные, учения (2018) | Фото:Накануне.RU

29 августа на полигоне в поселке Кумысный в Челябинской области завершились военные учения Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия-2018". Девять стран продемонстрировали своим союзникам применение разведывательно-ударного огневого контура, а также методы борьбы с условными террористами. Любознательный наблюдатель не мог не заметить в кулуарах учений общий настрой китайской стороны - осторожность, умеренное доверие и тщательную военную собранность.
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В учениях, помимо военнослужащих стран-членов ШОС, приняли участие делегации во главе с начальниками генштабов Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также страны-наблюдателя Белоруссии, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам командующего войсками Центрального военного округа Александра Лапина, российская сторона получила огромный опыт во время операции в Сирии в борьбе с запрещенной в России группировкой ИГИЛ.

"Нам было что показать и чему научить наших военных коллег по ШОС. Это новые методики, новые способы ведения военных действий по выявлению, разгрому и уничтожению международных террористических групп. К примеру, система огневого поражения противника, где мы все средства разведки, управления, связи объединили и завязали, создав такой объединенный разведывательно-ударный огневой контур. Эта система во время учений позволила громить противника как на дальних, так и на ближних подступах. Данный опыт мы передали нашим партнерам. Все сегодня это увидели", - отметил Лапин.

(2018)|Фото: Накануне.RU

(2018)|Фото: Накануне.RU

Командующий также добавил, что эти учения стали самыми масштабными за все время проведения подобных маневров.

"Масштабность заключается в том, что впервые в наших учениях принимали участие воинские контингенты Республики Индия и Исламской республики Пакистан. Немаловажно, что и Узбекистан направил на эти учения своих представителей. Всего принимали участие более 3 тыс. военнослужащих, более 600 единиц техники и вооружения, около 60 самолетов, боевых вертолетов и около 20 беспилотников. Мы видим, как нарастают террористические угрозы в мире, как растут геополитические риски, поэтому мы объединяемся, чтобы совместными усилиями отражать любые угрозы", - отметил Лапин.

Что касается Китая, то это была самая выдержанная и немногословная делегация на учениях. Несмотря на все уговоры журналистов, никто из китайской стороны не согласился прокомментировать результат учений и любую информацию, которая касалась "Мирной миссии".

Как отметил в разговоре с корреспондентом Накануне.RU директор Центра анализа мировой торговли оружием, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, в подобных учениях нет ничего сверхъестественного, однако в целом маневры можно оценить лишь с положительной стороны.

Мирная миссия, китайцы, военные, учения(2018)|Фото:Накануне.RU

Мирная миссия, китайцы, военные, учения(2018)|Фото:Накануне.RU

"Это поддержание плана нашего сотрудничества с КНР - у нас есть план этого сотрудничества, он подписан, в его рамках такие учения и происходят. Это положительно, разумеется, в плане взаимодействия наших стран, это сближение позиций по международной проблематике", - сказал Коротченко.

В настоящий момент и Россия, и Китай столкнулись с весьма активными шагами США и их союзников, направленными на сдерживание роста альтернативных Западу центров экономического и политического влияния.

Участник боевых действий в Афганистане, генерал-майор Владимир Усманов отметил, что китайцы ведут себя очень осторожно не только в военных делах, но и в любых сферах жизни.

Мирная миссия, китайцы, военные, учения(2018)|Фото:Накануне.RU

"Китай - очень осторожная страна. Это замкнутая цивилизация, которая непохожа на все остальные. Китайцы очень тяжело сходятся с другими людьми, это налагает определенный отпечаток и на вооруженные силы Китая. Сейчас идет вот такая притирка. В Китае сейчас коммунистический капитализм - вроде и коммунистическая страна, но действуют-то они как опытные капиталисты. Экспансия идет на весь мир. Поэтому тут нужно внимательнее быть: мы, русские, какие - душа нараспашку, всех обнимать хотим, а вот китайцы - нет. Тут положительно можно оценить армейское сближение России и Китая, потому что сейчас США в очередной раз пытаются кулаком направо и налево махать, и тут как раз наша выгода в сотрудничестве с Китаем", - сообщил Накануне.RU Усманов.

В сентябре пройдут военные учения "Восток-2018" - они интересны не только своим беспрецедентным масштабом, но и тем, что состоятся одновременно с Восточным экономическим форумом, в котором примут участие главы России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин. Оба мероприятия обещают стать показательной демонстрацией укрепления российско-китайского альянса.

Мирная миссия, китайцы, военные, учения(2018)|Фото:Накануне.RU

Мирная миссия, китайцы, военные, учения(2018)|Фото:Накануне.RU

Хотя основную роль в "Мирной миссии-2018" играли российские и китайские вооруженные силы, показателен приезд представителей Индии и Пакистана. Важно, что эти две страны, недавно присоединившиеся к ШОС, впервые участвовали в учениях. Взаимодействие между контингентами двух стран ослабляет военную напряженность в их отношениях, считают эксперты. В китайской прессе также говорилось, что такие учения - возможность для общения и взаимопонимания между армиями нескольких государств.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов тоже отметил это: "Особенностью явилось то, что впервые в этих учениях принимали участие и новые члены Шанхайской организации - это Индия и Пакистан. ШОС не является военным объединением, однако борьба с экстремизмом и терроризмом входит в ее задачи. В этих показательных учениях, по сути, отработали сценарий в случае захвата террористами власти или части территорий одной из стран-участниц ШОС".

Валерий Герасимов(2018)|Фото:Накануне.RU

Валерий Герасимов(2018)|Фото:Накануне.RU

Военные Индии и Пакистана тоже остались удовлетворены маневрами.

"Для меня сегодня честь представлять нашу страну на учениях. Я хочу сказать, что они были проведены на высшем уровне и отлично спланированы. Благодарю Россию за богатый опыт, который получили наши военнослужащие", - отметил начальник Объединенного штаба обороны вооруженных сил Индии Дуа Сатиш.

"Пакистан впервые стал полноправным членом ШОС, поэтому теперь будет участвовать во всех мероприятиях и учениях. Хотелось бы отдельно поблагодарить Россию за хорошую организацию учений", - сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Пакистана Хайат Зубаир Махмуд.

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01.09.2018 07:00 Мск | Чебаркуль | Михаил Белокрылов
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"Мирная миссия" поместила террористов в "огневой контур"
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