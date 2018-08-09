На Среднем Урале задержали вымогателей, правоохранители ищут их возможных сообщников

В июле этого года несколько мужчин, находясь в районе аэропорта на 16 км автодороги "Ачит - Месягутово" в Красноуфимском районе, применяя оружие, потребовали от местного жителя передать им 260 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании оперативных материалов сотрудников полиции и отделения ФСБ Красноуфимска, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Свердловской области.

Сейчас установлена причастность к преступлению троих неработающих жителей Красноуфимска 1989, 1993 и 1997 годов рождения, которые задержаны.

По уголовному делу допрашиваются свидетели, проведены несколько обысков по месту жительства подозреваемых.

Всех, кто считает себя пострадавшим от преступной деятельности задержанных лиц, следственный отдел по Красноуфимску просит позвонить по телефонам: 8(34394)2-05-41, 8(34394)5-12-99, 8(34394)5-12-96, 8(34394)5-12-97, 8(34394)2-07-54, 8(34394)5-12-98.