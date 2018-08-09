Умер российский актер и режиссер Дмитрий Брусникин

В Москве 9 августа скончался российский актер и режиссер театра Дмитрий Брусникин, об этом пишут столичные СМИ.

Причина смерти пока не сообщается.

Брусникину было 60 лет. Он родился 17 ноября 1957 года в Потсдаме в семье военнослужащего. В школьном возрасте Дмитрию пришлось поменять более десяти средних общеобразовательных школ из-за переездов семьи в связи с частой сменой мест службы отца.

В 1974 году Брусникин поступил в Московский институт электронной техники (МИЭТ) в Зеленограде. Общероссийскую известность и поистине всенародную славу актер получил в 1994 году благодаря выходу на экраны сериала "Петербургские тайны", в нем он сыграл князя Дмитрия Платоновича Шадурского.