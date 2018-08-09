За аварию на месторождении в Югре наказан госинспектор Нижневартовского комплексного отдела Ростехнадзора

Управление Генпрокуратуры РФ в УрФО провело проверку соблюдения требований законодательства при реализации контрольно-надзорных полномочий Северо-Уральским управлением Ростехнадзора.

Установлено, что ведомство своевременно не приняло должных мер по обеспечению безопасной эксплуатации поднадзорными организациями опасного производственного объекта на территории Самотлорского месторождения в Нижневартовском районе ХМАО.

21 мая 2017 г. во время буровых работ на скважине Самотлорского месторождения произошла авария из-за неконтролируемого выброса опасных веществ. Был причинен материальный ущерб, создана угроза жизни и здоровью людей.

Указанный объект на протяжении длительного времени эксплуатировался в отсутствие разрешительного документа и договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца, сообщили Накануне.RU в ГП РФ.

Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, приняты меры к устранению нарушений закона и предотвращению аналогичных фактов.

Виновное должностное лицо - государственный инспектор Нижневартовского комплексного отдела привлечено к дисциплинарной ответственности.