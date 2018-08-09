"Решальщик", похитивший 80 млн рублей у умершего в СИЗО топ-менеджера "Роскосмоса", получил 7,5 лет

Суд приговорил "решальщика" Дионисия Золотова к 7,5 года колонии общего режима за хищение 80 миллионов рублей у топ-менеджера "Роскосмоса" Владимира Евдокимова.

Исполнительный директор госкорпорации обвинялся в мошенничестве с имуществом РСК "МиГ". Топ-менеджер был арестован 1 декабря 2016 года.

Золотов оказался его сокамерником, он также был арестован за мошенничество.

По данным следствия, "решальщик", находясь в следственном изоляторе №5 "Водники", предложил Евдокимову через знакомых правоохранителей переквалифицировать его дело на более мягкую статью. Кроме того, он пообещал сокамернику изменить меру пресечения.

Бывшая супруга топ-менеджера "Роскосмоса" передала адвокату Александру Малофееву 80 млн рублей за "услуги". Однако Евдокимов остался под стражей. 18 марта 2017 года его нашли мертвым в камере СИЗО.

Владимир Евдокимов

Отметим, Золотов также известен как создатель VIP-зоны в СИЗО "Матросская Тишина".

В декабре прошлого года сообщалось, что правозащитники обнаружили в изоляторе VIP-камеры с элементами роскоши для представительных заключенных. ФСИН после этого начал "комплексные проверки условий содержания подследственных и обвиняемых". Позже на фоне скандала был уволен заместитель начальника следственного изолятора "Матросская тишина".