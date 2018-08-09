Футболиста Смолова на год лишили прав

Суд в Краснодаре привлек к административной ответственности футболиста Федора Смолова за то, что оставил место ДТП, участником которого он являлся.

Напомним, в ночь на 1 августа Смолов попал в аварию и разбил дорогой автомобиль. Утверждалось, что футболист управлял BMW M5 First Edition, на котором, как правило, ездит его подруга.

Как передает "Интерфакс", спортсмен лишен права управления транспортными средствами на один год.

Адвокат сообщила, что Смолов полностью признает вину и целиком возместил причиненный в результате ДТП ущерб. Ранее его оценили примерно в 60 тысяч рублей.

После ДТП появились сведения, что "Краснодар" решил продать нападающего. Главным претендентом на него называли "Локомотив". Сегодня "железнодорожники" официально подтвердили переход Смолова.