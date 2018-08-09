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"Рублевой катастрофы не будет, если Набиуллина не устроит рукотворную девальвацию" Госдепартамент США заявил о введении нового санкционного пакета против России с 22 августа, ограничения коснутся поставок в страну электронных компонентов  и ряда других товарных позиций, имеющих стратегическое значение для развития и выживания отечественной экономики. На фоне этих новостей курс рубля по отношению к паре доллар-евро вечером 8 августа провалился до самых низких значений.
09.08.2018
политика  |  добавить комментарий
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Экология и саммиты. Уральский полпред проинспектировал город ШОС и БРИКС Полпред в столице Южного Урала посетил аэропорт, стройплощадку конгресс-холла "Таганай", ознакомился с работой универсального рельсобалочного стана на Челябинском металлургическом комбинате, провел два совещания и двустороннюю встречу с губернатором региона Борисом Дубровским. Каковы итоги этой инспекции для региональной власти?
09.08.2018
общество ;
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Новости
09.08.2018 19:02 Мск (21:02 Екб)
происшествия | Южный ФО | В России
Футболиста Смолова на год лишили прав
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Федор Смолов, ФК Локомотив (2018) | Фото: ФК Локомотив

Суд в Краснодаре привлек к административной ответственности футболиста Федора Смолова за то, что оставил место ДТП, участником которого он являлся.
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Напомним, в ночь на 1 августа Смолов попал в аварию и разбил дорогой автомобиль. Утверждалось, что футболист управлял BMW M5 First Edition, на котором, как правило, ездит его подруга.

Как передает "Интерфакс", спортсмен лишен права управления транспортными средствами на один год.

Адвокат сообщила, что Смолов полностью признает вину и целиком возместил причиненный в результате ДТП ущерб. Ранее его оценили примерно в 60 тысяч рублей.

ДТП с Федором Смоловым(2018)|Фото: vk.com/ghestkrd

После ДТП появились сведения, что "Краснодар" решил продать нападающего. Главным претендентом на него называли "Локомотив". Сегодня "железнодорожники" официально подтвердили переход Смолова.

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09.08.2018 19:02 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
21:02 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 09.08.2018 14:19 Мск
"Локомотив" официально подтвердил переход Смолова из "Краснодара"

Ранее 08.08.2018 09:19 Мск
СМИ: "Локомотив" предложит Смолову контракт на 4 года с зарплатой 3,1 млн евро

Ранее 03.08.2018 09:35 Мск
"Краснодар" решил продать Смолова после ДТП с его участием

Ранее 02.08.2018 14:49 Мск
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Ранее 02.08.2018 11:26 Мск
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Ранее 02.08.2018 08:25 Мск
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Ранее 01.08.2018 14:49 Мск
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Футболиста Смолова на год лишили прав
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