Мособлизбирком зарегистрировал подгруппу по проведению пенсионного референдума

Мосгоризбирком зарегистрировал Московскую городскую региональную подгруппу инициативной группы по проведению референдума об изменении пенсионного законодательства. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе избиркома.

Данная группа была создана кандидатом в мэры Москвы от "Справедливой России" Ильей Свиридовым.

На референдум предложено вынести вопрос: "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?".

8 августа члены ЦИК России одобрил формулировки вопросов по изменению пенсионного законодательства, которые поступили в комиссию от трех инициативных групп.

Согласно законодательству, теперь двум другим инициативным подгруппам проведения пенсионного референдума, в том числе представителям КПРФ, в Москве в регистрации будет отказано.

Напомним, ранее коммунистам пришлось придумывать новую формулировку вопроса для референдума - предыдущий вариант ЦИК признал некорректным.

Между тем, как сообщало Накануне.RU, многие аналитики и партийцы видят за решением ЦИК попытку свести идею проведения референдума на нет.