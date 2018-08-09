В МИД России пообещали ответить на новые "одиозные" санкции США

Москва займется проработкой ответных мер на "недружественный шаг Вашингтона", заявили в МИД РФ.

Официальный представитель министерства Мария Захарова прокомментировала решение США ввести санкции против России в связи с делом об отравлении в британском Солсбери, передает RT.

Она отметила, что Британия до сих пор так и не смогла представить никаких доказательств российской причастности. Однако американские власти "сочли необходимым ввести новые одиозные санкции".

США, как ожидается, 22 августа введут очередные ограничения против России из-за "дела Скрипалей".

В Совфеде ранее заявили, что, если Россия решит принять ответные меры на новый пакет санкций США, ограничения могут затронуть поставок ракетных двигателей РД-180.