В Челябинске инвалид-колясочник вышел на пикет против строительства новых подземных переходов

В Челябинске инвалид-колясочник Николай Ольховский вышел на пикет против строительства новых подземных переходов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я требую вместо подземных переходов 750 млн рублей в Челябинске направить на развитие общественного транспорта и модернизацию уже имеющихся переходов", - написал он на своей странице в соцсети.

По словам челябинца, в городе выделяются большие деньги на строительство дорожной развязки, но при этом нет троллейбусов и трамваев доступных для инвалидов, а низкопольных автобусов мало, и у города нет денег на их ремонт. Теперь мэрия хочет построить два новых подземных перехода под пересечениями Труда-Кирова и Кирова-Братьев Кашириных. На эти цели планируется потратить 750 млн рублей.

"Чиновники обещают учесть потребности инвалидов и других маломобильных граждан. Но любая инвалидная инфраструктура нуждается в обслуживании. Пандусы нужно чистить от снега и льда, следить, чтобы их не захламляли. Лифты нужно качественно обслуживать и быстро ремонтировать. Посмотрите, в каком состоянии летом и — особенно! — зимой тротуары в Челябинске! Городская администрация даже уже имеющуюся инфраструктуру не в состоянии содержать. Что я буду делать, когда приеду к подземному переходу, а там не работает лифт или завален снегом пандус?! Ведь те же самые люди в администрации будут пожимать плечами: это будет уже не их проблема, а моя", - говорит он.

Николай считает, что уже существующие подземные переходы находятся в "чудовищном" состоянии и недоступны для маломобильных челябинцев, и именно их в первую очередь необходимо обустраивать. Новые подземные переходы сделают перекрестки для инвалидов неудобными и проблемными.

"В Челябинске уже и так хватает мест, в которых я вынужден выезжать на проезжую часть и молиться, чтобы меня не размазал по асфальту какой-нибудь на секунду отвлекшийся водитель. В Челябинске более чем достаточно перекрёстков, на которых я чувствую унижение, когда все люди просто идут через перекрёсток, а я петляю по округе и ищу место, где смогу съехать с бордюра! Я тоже челябинец! И я тоже заслуживаю удобный город", - заявил он.