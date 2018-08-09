Моор подарил югорским аборигенами путевки в оздоровительные лагеря

Губернатор Югры Наталья Комарова в компании и.о. главы Тюменской области Александра Моора посетила в селе Казым торжества по случаю Дня коренных народов мира. Главы соседних регионов прогулялись по этнографическому выставочному залу под открытым небом, где собрались жители Белоярского и Октябрьского районов, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Губернатор назвала югорчан, которые культивируют самобытный фольклор коренных народов, - Еремея Айпина, супругов Владимира и Марию Волдиных, Юрия Вэллу, Ювана Шесталова, Геннадия Райшев и других – людьми, которые своим творчеством расширяют границы округа и России.

Комарова напомнила, что в этом году автономный округ отмечает 900-летие первого упоминания Югры в русских летописях. В них регион рассматривается как земля, на которой живет народ "Югра". За все века жители округа не утратили своей общности и духовного богатства, сказала губернатор. Узоры у народов ханты и манси – код с информацией о югорском мире.

В 2013-17 гг. число коренных жителей, ведущих традиционный образ жизни, выросло на 7,5%. С 55 в 2015 году до 66,4% в 2017 г. вырос процент трудоустройства. В Югре развивается национальный спорт: с 2015 по 2017 гг. численность участников мероприятий по национальным видам спорта выросла на 35%.

По мнению Моора, на севере, в Югре, в гармонии с природой живут уникальные люди. На бескрайних и очень живописных просторах, сотни лет из поколения в поколение передаются знания об обычаях, исконном образе жизни местных коренных народов. Важно, что югорчане сохранили традиции и отношение к природе. За это земля рождает талантливых людей: художников, писателей, ученых, учителей, спортсменов, общественных и политических деятелей.

Позже Комарова вручила сертификат на получение акустического микрофона прославленной югорской певице Вере Кондратьевой. Музыкант, композитор, автора текстов известна не только в округе и России, но и за ее пределами. Она является новатором в исполнении традиционных песен ханты. Губернатор организовала голосование, участникам которого предлагали ответить на вопрос, как именно стоит поощрить Кондлратеву: национальным платьем, микрофоном или музыкальным инструментом. В результате исполнительница вручили сертификат на получение акустического микрофона. После состоялась премьера песни об округе в исполнении Конлратьевой.

Этнографический выставочный зал под открытым небом в Казыме площадью 75 тыс. кв. м был открыт после масштабной реконструкции в сентябре 2013 г. В него входят здание Ратн Хот – Дом Очаг. Это помещение, оборудованное под мастерские народных ремесел, с залом для проведения мастер-классов. Также на территории представлены "Стойбище охотника", "Оленеводческое стойбище", "Тропа охотника", "Тропа рыбака", площадка с разными видами жилищ народов ханты, большой и малой сценами, рассказал гостям праздника глава Белоярского района Сергей Маненков. Моор поблагодарил жителей за гостеприимство, и в честь 30-летия муниципалитета подарил юным белоярцам 30 путевок в тюменские лагеря отдыха.