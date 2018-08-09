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от издателя  |  комментариев: 5


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На Среднем Урале стартовала акция "Гражданин и полиция"
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полицейские, Валерий Горелых (2018) | Фото: В.Н. Горелых

На Среднем Урале стартовала общественная кампания "Гражданин и полиция", которая проводится под эгидой Общественного совета при МВД России и продлится по 31 августа включительно.

Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, ее основной целью является соблюдение международных обязательств в области прав человека, взятых на себя Российской Федерацией, а проведением занимаются региональные партнеры общественной организации "Московская группа содействия выполнению Хельсинских соглашений".

полицейские, МВД, силовики(2018)|Фото: В.Н. Горелых

По сведениям Валерия Горелых, на Среднем Урале идейным вдохновителем мероприятия и официальным координатором выступает Василий Рыбаков - один из наиболее опытных местных правозащитников. Он достаточно хорошо владеет обстановкой на вверенной территории, много лет занимается комплексными проверками подразделений ФСИН и МВД, объективно мониторит состояние дел в сфере материально-технического обеспечения правоохранительных структур и условий содержания осужденных граждан, а также подозреваемых в совершении преступлений в местах изоляции.

"В течение месяца общественники будут посещать с рабочими визитами территориальные ОВД, регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД, участковых пунктов полиции, службу по вопросам миграции. В ходе инспекторских визитов правозащитники дадут оценку по вопросам оказания государственных услуг по линии МВД, доступности зданий ОВД для маломобильных групп населения и по ряду других направлений. Глава свердловского гарнизона генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин утвердил состав рабочей группы из числа руководителей Главка и Общественного совета. Для получения правдивой картины состояния дел в райотделах им поручено оказывать полное содействие организаторам и участникам акции в рамках действующего законодательства. В проверочных мероприятиях планирует принять личное участие уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова", - отметил полковник Горелых.

полицейские, Валерий Горелых(2018)|Фото: В.Н. Горелых

Сегодня в Главке состоялось совещание с участием заинтересованных сторон. На нем были рассмотрены все детали кампании, определены ответственные лица, которых закрепили за конкретными подразделениями ОВД, а также согласован график проверок.

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09.08.2018 16:12 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
18:12 Екб

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На Среднем Урале стартовала акция "Гражданин и полиция"
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