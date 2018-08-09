На мемориале в Парке Победы Салехарда стерлись фамилии участников войны

На мемориальных плитах в Парке Победы Салехарда частично стерлись фамилии горожан, участвовавших в Великой Отечественной войне. Фотографии в социальных сетях опубликовали жители, передает корреспондент Накануне.RU.

Парк Победы за зданием Правительства ЯНАО был построен в 2015 г. На снимках, опубликованных в городском паблике, видно, что краска, которой написаны фамилии солдат-ямальцев, уже частично смылась. Автор фото обратился к администрации города с просьбой отреставрировать мемориал.

"Мы чтим память своих предков, мы пишем такие громкие лозунги "Никто не забыт, ничто не забыто", так давайте соответствовать этим словам. Я уверен, что не будет труда найти краску, которая запечатлит имена наших героев НА ВЕКА, как сам мемориал, который вы построили в память нашим героям", - говорится в обращении.