Свершилось. В Нижнем Тагиле объявлен конкурс на водную концессию

Администрация Нижнего Тагила объявила о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении отдельных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения. Постановление с подписью временно исполняющего обязанности главы города Владислава Пинаева опубликовано на официальном портале муниципалитета.

Данное соглашение будет действовать 14 лет. Объектами соглашения станут две станции - "Западная" и "Южная" на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах. Согласно конкурсной документации, их должны будут обеспечить современным оборудованием. Примерные затраты концессионера составят более 12 млрд руб.

Мощность планируемой к строительству "Западной" станции составляет 70 тыс. кубических метров в сутки, а "Южной" - 60 тыс.

"Для обеспечения стабильности работы зон водоснабжения, охватываемых "Западной" и "Южной" станциями подготовки питьевой воды, и подключения их к существующей централизованной системе холодного водоснабжения города Нижний Тагил, планируется строительство магистральных водоводов "Западной" и "Южной" станций подготовки питьевой воды с соответствующими инженерными коммуникациями. В состав технологической схемы включены сооружения механической очистки, сооружения биологической очистки (биореактор с мембранной ультрафильтрацией), сооружения подготовки осадков для утилизации", - говорится в документе.

Сроки создания "Южной" станции подготовки питьевой воды - 1 квартал 2019 года – 3 квартал 2021 года. А "Западную" начнут строить в 4 квартале 2021 года. Строительство "Западных" очистных сооружений канализации предполагается выполнить за три очереди.

Ранее предполагалось, что конкурс будет объявлен в мае, но тогда глава города Сергей Носов был переведен в Магаданскую область, а все дела перешли врио мэра Владиславу Пинаеву. Экологи беспокоились, что пока Нижний Тагил не выберет главу, вопрос концессионного соглашения и строительства очистных станций в городе "повиснет в воздухе".

Отметим, что в администрации города уже создана комиссия по проведению данного конкурса. Её возглавил замглавы по горхозяйству и строительству Вадим Кулик.

Напомним, что история с загрязнением воды в Нижнем Тагиле началась еще осенью 2017 года. Черноисточинский пруд, из которого подается питьевая вода для жителей города, окрасился в темно-зеленый цвет. После этого прокуратура начала проверку информации о возможном загрязнении акватории водохранилища.