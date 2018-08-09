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09.08.2018
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


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09.08.2018
общество ;
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Свершилось. В Нижнем Тагиле объявлен конкурс на водную концессию
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Черноисточинский пруд (2017) | Фото: facebook.com/Андрей Волегов

Администрация Нижнего Тагила объявила о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении отдельных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения. Постановление с подписью временно исполняющего обязанности главы города Владислава Пинаева опубликовано на официальном портале муниципалитета.
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Данное соглашение будет действовать 14 лет. Объектами соглашения станут две станции - "Западная" и "Южная" на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах. Согласно конкурсной документации, их должны будут обеспечить современным оборудованием. Примерные затраты концессионера составят более 12 млрд руб.

Мощность планируемой к строительству "Западной" станции составляет 70 тыс. кубических метров в сутки, а "Южной" - 60 тыс.

"Для обеспечения стабильности работы зон водоснабжения, охватываемых "Западной" и "Южной" станциями подготовки питьевой воды, и подключения их к существующей централизованной системе холодного водоснабжения города Нижний Тагил, планируется строительство магистральных водоводов "Западной" и "Южной" станций подготовки питьевой воды с соответствующими инженерными коммуникациями. В состав технологической схемы включены сооружения механической очистки, сооружения биологической очистки (биореактор с мембранной ультрафильтрацией), сооружения подготовки осадков для утилизации", - говорится в документе.

Сроки создания "Южной" станции подготовки питьевой воды - 1 квартал 2019 года – 3 квартал 2021 года. А "Западную" начнут строить в 4 квартале 2021 года. Строительство "Западных" очистных сооружений канализации предполагается выполнить за три очереди.

Нижний Тагил(2018)|Фото: мэрия Нижнего Тагила

Ранее предполагалось, что конкурс будет объявлен в мае, но тогда глава города Сергей Носов был переведен в Магаданскую область, а все дела перешли врио мэра Владиславу Пинаеву. Экологи беспокоились, что пока Нижний Тагил не выберет главу, вопрос концессионного соглашения и строительства очистных станций в городе "повиснет в воздухе".

Отметим, что в администрации города уже создана комиссия по проведению данного конкурса. Её возглавил замглавы по горхозяйству и строительству Вадим Кулик.

Напомним, что история с загрязнением воды в Нижнем Тагиле началась еще осенью 2017 года. Черноисточинский пруд, из которого подается питьевая вода для жителей города, окрасился в темно-зеленый цвет. После этого прокуратура начала проверку информации о возможном загрязнении акватории водохранилища.

Черноисточинский пруд(2017)|Фото: facebook.com/Андрей Волегов

Другие новости по темам: водная концессия, конкурс, концессионное соглашение, вода
09.08.2018 15:45 Мск | Нижний Тагил | информационная служба Накануне.RU
17:45 Екб

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Свершилось. В Нижнем Тагиле объявлен конкурс на водную концессию
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