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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
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от издателя  |  комментариев: 5


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общество ;
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Следственный комитет взялся за свердловских чиновников, которые отказываются помогать больным детям
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: dosug.md

На Среднем Урале Следственный комитет проверяет информацию о бездействии чиновников, которые отказывают в содействии получения жизненно необходимых продуктов для детей.
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Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, сегодня на одном из федеральных телеканалов был показан сюжет: в нем рассказывалось о семье с детьми, страдающими от генетического заболевания, которое мешает организму перерабатывать белок. Им прописана диета из специальных продуктов с низким содержанием белка, стоимость которых существенно выше обыкновенных, а денег на покупку у многодетной матери не хватает. Также рассказывалось о другой семье, которой приходится брать кредит для приобретения таких продуктов.

Согласно видеосюжету, обращение семей в областной Минздрав не принесло результатов. С другой стороны, были примеры из других регионов (в частности, Омская область), где помощь детям с таким заболеванием оказывается в полном объеме.

Теперь следователи СКР намерены установить, все ли необходимые меры приняты чиновниками по реализации данными семьями своих прав на социальное обеспечение и помощь детям, страдающим врожденными заболеваниями. Как заверили в ведомстве, по итогам проверки обязательно будет принято процессуальное решение.

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09.08.2018 15:53 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:53 Екб

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Следственный комитет взялся за свердловских чиновников, которые отказываются помогать больным детям
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