Следственный комитет взялся за свердловских чиновников, которые отказываются помогать больным детям

На Среднем Урале Следственный комитет проверяет информацию о бездействии чиновников, которые отказывают в содействии получения жизненно необходимых продуктов для детей.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, сегодня на одном из федеральных телеканалов был показан сюжет: в нем рассказывалось о семье с детьми, страдающими от генетического заболевания, которое мешает организму перерабатывать белок. Им прописана диета из специальных продуктов с низким содержанием белка, стоимость которых существенно выше обыкновенных, а денег на покупку у многодетной матери не хватает. Также рассказывалось о другой семье, которой приходится брать кредит для приобретения таких продуктов.

Согласно видеосюжету, обращение семей в областной Минздрав не принесло результатов. С другой стороны, были примеры из других регионов (в частности, Омская область), где помощь детям с таким заболеванием оказывается в полном объеме.

Теперь следователи СКР намерены установить, все ли необходимые меры приняты чиновниками по реализации данными семьями своих прав на социальное обеспечение и помощь детям, страдающим врожденными заболеваниями. Как заверили в ведомстве, по итогам проверки обязательно будет принято процессуальное решение.