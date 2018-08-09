Украина обвинила Крым в неготовности получать днепровскую воду

Украина не подает воду в Крым по Северо-Крымскому каналу, так как на российском полуострове ее не принимают. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак в эфире "5 канала".

По его словам, агентство водных ресурсов тратит бюджетные средства, чтобы поддерживать в состоянии Северо-Крымский канал, но тратит впустую.

"Они не могут обеспечить работу этого канала. Вода по украинской территории доходит фактически до границы. Дальше мы не можем подать эту воду, потому что они не могут обеспечить ее прием", - сказал украинский чиновник.

А постпред украинского президента в несуществующей "автономной республике Крым" Борис Бабин заявил, что "вода в Крым придет только вместе с украинскими военными и украинскими властями". По его мнению, чем больше будет проблем в Крыму из-за отсутствия воды, тем лучше.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в прошлом году Украина построила в Херсонской области дамбу, которая блокирует поступление днепровской воды по Северо-Крымскому каналу в Крым.