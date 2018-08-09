Евгений Куйвашев оценил крупный проект городской среды СвЖД в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с начальником Свердловской железной дороги Алексеем Мироновым осмотрел реконструированную территорию возле здания управления дороги в Екатеринбурге, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона.

В 2017 году железной дорогой были проведены работы по благоустройству сквера вдоль улицы Челюскинцев, который сейчас носит имя архитектора Константина Бабыкина. В 2018 году была благоустроена территория вдоль улицы Печерской, рядом с Управлением дороги.

Алексей Миронов рассказал Евгению Куйвашеву и об открытом в июле в сквере по улице Печерской памятнике "Железные дороги в истории России". На барельефе отражены ключевые вехи развития страны и становления железнодорожного транспорта, представлены государственные деятели, внесшие значительный вклад в развитие отрасли, собирательные образы людей различных эпох.

Создание рекреационной зоны возле управления дороги, уверен глава региона, оценят жители близлежащих домов и гости города. Проект является весомым вкладом в реализацию программы создания комфортной городской среды.

Напомним, по результатам рейтингового голосования свердловчан, в 2018 году на Среднем Урале комплексному благоустройству подвергнется 99 дворовых и 36 общественных территорий. Работы уже были проведены в 10 дворах – в Каменске-Уральском, Красноуральске, Верхотурье, Верхней Пышме, Екатеринбурге, в Волчанском и Березовском городских округах. Реконструкция оставшихся объектов продолжается, и, в соответствии с графиками, должна быть выполнена к 1 ноября.