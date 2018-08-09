СКР проводит обыски в "Открытой России" по "делу ЮКОСа"

В московский офис движения Михаила Ходорковского "Открытая Россия" пришли следователи, пишут СМИ.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что представители ведомства приехали в организацию для проведения следственных действий в рамках "дела "ЮКОСа".

Напомним, в октябре прошлого года у активистов признанной нежелательной на территории РФ "Открытой России" прошел обыск в здании Высшей школы экономики (ВШЭ). Следственные действия также были связаны с делом "ЮКОСа".

Ранее СКР продлил срок расследования по этому делу до начала сентября 2018 года.

Генпрокуратура признала нежелательной на территории РФ зарегистрированную в Великобритании организацию "Открытая Россия" в апреле прошлого года.