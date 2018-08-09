В Подмосковье задержан убийца коммерсанта, которого расстреляли после тренировки по хоккею

В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве местного предпринимателя. Своей вины он не признает.

Напомним, все случилось поздно вечером 5 марта этого года в городе Одинцово: после тренировки по хоккею коммерсант вышел из Ледового дворца и направился к своей машине. Открыв багажник, он стал убирать спортивную сумку, и в этот момент неизвестный, одетый во все черное, произвел в бизнесмена не менее пяти выстрелов практически в упор, в том числе два контрольных в голову, и скрылся. Стрелок был объявлен в розыск.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Московской области, сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии удалось установить и задержать подозреваемого: им оказался 54-летний местный житель. Свою вину задержанный категорически отрицает. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.