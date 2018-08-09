"А потом мы жалуемся, что живем в дерьме!" В Кургане вандалы испортили стелу в центре города

В Кургане неизвестные вандалы испортили стелу в центре города - монумент "Я люблю Курган" был установлен на деньги мэрии совсем недавно и расположен на улице Коли Мяготина у дома №138.

На стеле между буквами "Я" и "К" было расположено большое красное сердце - именно оно приглянулось злоумышленникам, его просто отломили и унесли с собой.

Отмечается, что на установку стелы было потрачено более 50 тыс. рублей. Сейчас городские власти обратились в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела.

В последнее время в Кургане все чаще нападениям вандалов подвергаются различные уличные объекты: новые остановки общественного транспорта, витрины магазинов, фасады домов, даже плакаты ветеранов Великой Отечественной войны. Один из высокопоставленных чиновников администрации Кургана, который попросил не называть его фамилии, считает, что такие выходки побуждают других жителей считать подобные деяния нормальными.

"Вот мы ставим остановки - их бьют. Мы стараемся благоустроить наш город - скверы, парки, стелу вот сделали. Она ведь и двух месяцев не простояла - сломали. А потом мы жалуемся, что живем в дерьме. Дерьмо идет от таких как эти выродки, я по-другому не назову. Их нужно поймать и судить. У нас вечное нытье по соцсетям: "Курган - плохой город, в нем ничего не делают!" Мы делаем, но потом вы это все ломаете, крушите, уничтожаете. Тут проблема не во власти, не в депутатах, тут проблема в головах некоторых отбросов нашего общества", - пояснил Накануне.RU свою позицию чиновник.