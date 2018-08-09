Сургут и Сургутский район будут строить магистраль

Сургут и Сургутский район может связать новая дорога. Четырехполосную магистраль от Белого Яра до Югорского тракта территории надеются построить при финансовой поддержке округа.

Глава Сургута Вадим Шувалов в сентябре планирует обратиться к депутатам сургутской думы с предложением выделить деньги на проектирование новой дороги, сообщают "Сургутинтерновости". Новая дорога будет стоить порядка 1,5 млрд руб., власти округа также в курсе проекта.

Дорога обеспечит беспрепятственный въезд в Сургут жителей соседнего Белого Яра.Тюменский тракт в часы пик уже не справляется с автомобильным потоком.

Как сообщало Накануне.RU, разработана стратегия будущей агломерации Сургут - Сургутский район, куда войдут 16 населенных пунктов.