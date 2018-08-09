В Челябинской области на переселение граждан из аварийного жилья потратят миллиард рублей

По поручению губернатора Бориса Дубровского более 1,5 тысячи южноуральцев будет переселено из аварийных домов в 2018 году. На эти цели выделен 1 млрд рублей, деньги направят в муниципалитеты, где сконцентрировано основное количество аварийных площадей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"В прошлом году Челябинская область вовремя, в полном объеме и в числе лидеров завершила программу переселения. Мы в числе немногих регионов продолжаем расселять аварийный жилищный фонд, признанный таковым после 1 января 2012 года, за счет собственных средств", - подчеркнул губернатор.

Борис Дубровский поручил главам муниципалитетов обеспечить исполнение обязательств по переселению в срок и в полном объеме. "Если кто-то нарушает сроки и не справляется с обязательствами, средства областного бюджета будут перераспределены в ту территорию, где способны исполнить поставленную задачу", – отметил он.

Глава регионального минстроя Виктор Тупикин рассказал, что в этом году будет расселено более 28 тысяч квадратных метров ветхоаварийного жилья в восьми муниципальных образованиях: в Златоусте, Копейске, Челябинске, Чебаркуле, Магнитогорске, Троицке, а также в Саткинском и Коркинском районах.

Министр подчеркнул, что работа идет по графику. "На сегодняшний день заключено муниципальных контрактов на приобретение благоустроенных жилых помещений у застройщиков либо на вторичном рынке на сумму 471,65 млн рублей, это 47,2% от выделенных в 2018 году средств", – сообщил Тупикин.