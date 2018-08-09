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09.08.2018
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


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09.08.2018
общество ;
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Новости
09.08.2018 15:11 Мск (17:11 Екб)
общество | Челябинская область
В Челябинской области на переселение граждан из аварийного жилья потратят миллиард рублей
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ПМЭФ, взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Борис Дубровский (2018) | Фото: forumspb.com

По поручению губернатора Бориса Дубровского более 1,5 тысячи южноуральцев будет переселено из аварийных домов в 2018 году. На эти цели выделен 1 млрд рублей, деньги направят в муниципалитеты, где сконцентрировано основное количество аварийных площадей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
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"В прошлом году Челябинская область вовремя, в полном объеме и в числе лидеров завершила программу переселения. Мы в числе немногих регионов продолжаем расселять аварийный жилищный фонд, признанный таковым после 1 января 2012 года, за счет собственных средств", - подчеркнул губернатор.

Борис Дубровский поручил главам муниципалитетов обеспечить исполнение обязательств по переселению в срок и в полном объеме. "Если кто-то нарушает сроки и не справляется с обязательствами, средства областного бюджета будут перераспределены в ту территорию, где способны исполнить поставленную задачу", – отметил он.

Глава регионального минстроя Виктор Тупикин рассказал, что в этом году будет расселено более 28 тысяч квадратных метров ветхоаварийного жилья в восьми муниципальных образованиях: в Златоусте, Копейске, Челябинске, Чебаркуле, Магнитогорске, Троицке, а также в Саткинском и Коркинском районах.

Министр подчеркнул, что работа идет по графику. "На сегодняшний день заключено муниципальных контрактов на приобретение благоустроенных жилых помещений у застройщиков либо на вторичном рынке на сумму 471,65 млн рублей, это 47,2% от выделенных в 2018 году средств", – сообщил Тупикин.

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09.08.2018 15:11 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
17:11 Екб

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В Челябинской области на переселение граждан из аварийного жилья потратят миллиард рублей
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