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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
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Шадринский суд вынес приговор 13-летней девочке, которая расстреляла своих одноклассников
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школа №15, Шадринск, класс, где была стрельба, (2018) | Фото: Накануне.RU

В Шадринске районный суд решил судьбу 13-летней девочки, которая в марте этого года в школе открыла стрельбу по своим одноклассникам.
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Как ранее сообщало Накануне.RU, утром 21 марта этого года школьница расстреляла своих одноклассников - дети отделались легким испугом и незначительными травмами. После этого в Шадринск прибыла детский омбудсмен России Анна Кузнецова - она прошла по школе, ей показали учебные классы, после чего она полчаса разговаривала с детьми в классе, где произошел инцидент, а потом еще час - с их родителями.

После инцидента была уволена директор злополучной школы Александра Юрченко.

Девочка отправится на обучение в спецшколу - такое решение суд вынес 9 августа, сообщили Накануне.RU в Шадринском районном суде.

Стоит отметить, что у девочки были "помощницы" - их судьба пока не определена, судебные заседания не назначены.

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09.08.2018 14:56 Мск | Шадринск | Михаил Белокрылов
16:56 Екб

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Шадринский суд вынес приговор 13-летней девочке, которая расстреляла своих одноклассников
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