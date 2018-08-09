Шадринский суд вынес приговор 13-летней девочке, которая расстреляла своих одноклассников

В Шадринске районный суд решил судьбу 13-летней девочки, которая в марте этого года в школе открыла стрельбу по своим одноклассникам.

Как ранее сообщало Накануне.RU, утром 21 марта этого года школьница расстреляла своих одноклассников - дети отделались легким испугом и незначительными травмами. После этого в Шадринск прибыла детский омбудсмен России Анна Кузнецова - она прошла по школе, ей показали учебные классы, после чего она полчаса разговаривала с детьми в классе, где произошел инцидент, а потом еще час - с их родителями.

После инцидента была уволена директор злополучной школы Александра Юрченко.

Девочка отправится на обучение в спецшколу - такое решение суд вынес 9 августа, сообщили Накануне.RU в Шадринском районном суде.

Стоит отметить, что у девочки были "помощницы" - их судьба пока не определена, судебные заседания не назначены.