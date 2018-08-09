В Прикамье администрации района запретили покупать "Тойоту" за казенный счет

В Прикамье отменен муниципальный контракт, по которому администрация Уинского района должна была купить "Тойоту". Договор был заключен с компанией "Терра моторс", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры края.

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Проверка показала, что установленные в техзадании параметры, предъявляемые к автомобилю, соответствуют исключительно автомобилю "Тойота". Это – нарушение законов о контрактной системе и защите конкуренции.

Заместитель прокурора края обратился в Арбитраж, требуя признать контракт недействительным. Суд удовлетворил иск. Вердикт в силу не вступил.