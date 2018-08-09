Курганской области дадут денег на комплексную помощь детям с аутизмом с самого раннего возраста

Правительство Курганской области изменило госпрограмму региона "Дети Зауралья - заботимся вместе!"

Изменение касается дополнительного финансирования одного из направлений программы под названием "Ты не один: комплексная помощь детям с расстройствами аутистического спектра", сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора области.

Это значит, что в регионе дополнительно будет организована комплексная помощь детям с аутизмом с самого раннего возраста на средства гранта в размере 6,7 млн рублей.