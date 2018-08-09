Письмо от матери Сенцова поступило в администрацию президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в администрации главы государства получили письмо от матери украинского режиссера Олега Сенцова с просьбой о помиловании, передает РИА Новости.

Песков добавил, что пока "не готов сказать о какой-либо реакции".

Отметим, что Сенцов отказывается лично просить президента России о помиловании. Вместо него это делали его мать и генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд. Вместе с тем, согласно законодательству, помилование возможно на основании личного обращения.

Напомним, в 2016 году суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии за организацию терактов в Крыму на День Победы в 2014 году. В середине мая он объявил бессрочную голодовку, потребовав освободить 64 украинских "политзаключенных".

На днях двоюродная сестра Сенцова заявила, что украинец, отбывающий наказание в Лыбатнинги, почти не встает.