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"Рублевой катастрофы не будет, если Набиуллина не устроит рукотворную девальвацию" Госдепартамент США заявил о введении нового санкционного пакета против России с 22 августа, ограничения коснутся поставок в страну электронных компонентов  и ряда других товарных позиций, имеющих стратегическое значение для развития и выживания отечественной экономики. На фоне этих новостей курс рубля по отношению к паре доллар-евро вечером 8 августа провалился до самых низких значений.
09.08.2018
политика  |  добавить комментарий
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Экология и саммиты. Уральский полпред проинспектировал город ШОС и БРИКС Полпред в столице Южного Урала посетил аэропорт, стройплощадку конгресс-холла "Таганай", ознакомился с работой универсального рельсобалочного стана на Челябинском металлургическом комбинате, провел два совещания и двустороннюю встречу с губернатором региона Борисом Дубровским. Каковы итоги этой инспекции для региональной власти?
09.08.2018
общество ;
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Новости
09.08.2018 14:42 Мск (16:42 Екб)
политика | В России
Письмо от матери Сенцова поступило в администрацию президента
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Олег Сенцов, режиссер (2015) | Фото:infosmi.net

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в администрации главы государства получили письмо от матери украинского режиссера Олега Сенцова с просьбой о помиловании, передает РИА Новости.
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Песков добавил, что пока "не готов сказать о какой-либо реакции".

Отметим, что Сенцов отказывается лично просить президента России о помиловании. Вместо него это делали его мать и генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд. Вместе с тем, согласно законодательству, помилование возможно на основании личного обращения.

Напомним, в 2016 году суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии за организацию терактов в Крыму на День Победы в 2014 году. В середине мая он объявил бессрочную голодовку, потребовав освободить 64 украинских "политзаключенных".

На днях двоюродная сестра Сенцова заявила, что украинец, отбывающий наказание в Лыбатнинги, почти не встает.

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09.08.2018 14:42 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:42 Екб

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Письмо от матери Сенцова поступило в администрацию президента
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