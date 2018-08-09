По обвинению в покушении на Мадуро задержан депутат парламента Венесуэлы

В Венесуэле арестован депутат парламента Хулио Борхес.

Как сообщает Infox, оппозиционный политик обвинён в недавнем покушении на президента страны Николаса Мадуро. Среди предъявленных ему обвинений значатся также госизмена и терроризм. Ранее был арестован ещё один депутат Хуан Рекесенс.

Напомним, в субботу, в ходе военного парада, на котором присутствовал Николас Мадуро, к трибуне, где стоял глава государства, приблизился беспилотник, который вскоре взорвался. Сообщается, что он был сбит бойцами президентской охраны. В результате взрыва сам Мадруро не пострадал, однако семь человек получили ранения.