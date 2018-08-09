В Челябинске стоимость дизельного топлива снизилась на 40 копеек

В Челябинске продолжают снижаться цены на нефтепродукты. За неделю дизельное топливо подешевело на 40 копеек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

Снижение цены на ДТ произошло на заправках "Газпромнефть-Центр". Ранее ООО "Регион" снизило цены на бензин АИ-92 на 1 руб. и на АИ-95 на 60 коп.

Добавим, что антимонопольный орган ведет еженедельный мониторинг розничных цен на нефтепродукты в Челябинске, чтобы оперативно реагировать в случае установления признаков нарушения антимонопольного законодательства.