Прикамские избиркомы через суд отменяют регистрацию кандидата от ЛДПР

Территориальные избирательные комиссии Гремячинского городского округа и Кизела обратились в суд с требованием отменить регистрацию кандидата в депутаты от ЛДПР Даниила Радыгина. Выдвиженец оказался членом другой партии, передает корреспондент Накануне.RU.

О том, что кандидат от ЛДПР состоит в рядах "Справедливой России", комиссии узнали уже после принятия решения о регистрации. Информацию региональное отделение "эсеров" в краевой избирком направило в конце июля. 22-летний Радыгин состоит в "СР" с 2016 г. по сегодняшний момент.

Радыгин также зарегистрирован кандидатом на выборах совета депутатов Юговского сельского поселения Пермского района где он является единственным кандидатом от оппозиции и на выборах депутатов Горнозаводской гордумы. Во все ТИКи краевой избирком направил уведомления.

"Комиссии в соответствии с законом обратились в суд для отмены регистрации кандидата. В связи с тем, что субъект выдвижения противоречит его членству в партии", - рассказали в краевой комиссии.

Первые заседания по иску заявлениям комиссий состоятся 10 августа.