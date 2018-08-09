"Локомотив" официально подтвердил переход Смолова из "Краснодара"

Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов подписал контракт с московским "Локомотивом". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте "железнодорожников".

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 1 августа Смолов попал в аварию и разбил дорогой автомобиль. Утверждалось, что футболист управлял BMW M5 First Edition, на котором, как правило, ездит его подруга. После этого появились сведения, что "Краснодар" решил продать нападающего. Главным претендентом на него называли именно "Локомотив".

Как уточняется на сайте действующих чемпионов России, в новой команде Федор Смолов будет выступать под девятым номером. Какие-либо детали сделки не раскрываются.

Ранее в СМИ появлялась информация, что москвичи заплатят за Смолова 9 млн евро, а личный контракт форварда с "Локо" рассчитан на четыре года с зарплатой 3,1 млн евро в год.