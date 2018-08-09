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"Рублевой катастрофы не будет, если Набиуллина не устроит рукотворную девальвацию" Госдепартамент США заявил о введении нового санкционного пакета против России с 22 августа, ограничения коснутся поставок в страну электронных компонентов  и ряда других товарных позиций, имеющих стратегическое значение для развития и выживания отечественной экономики. На фоне этих новостей курс рубля по отношению к паре доллар-евро вечером 8 августа провалился до самых низких значений.
09.08.2018
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


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09.08.2018
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Новости
09.08.2018 14:11 Мск (16:11 Екб)
происшествия | В России
Дело об убийстве журналистов в ЦАР: главреда проекта Ходорковского вызвали на допрос
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

СК РФ вызвал на допрос главного редактора "Центра управления расследованиями" Андрея Коняхина по делу о смерти российских журналистов в Центральноафриканской республике. Об этом сообщается на сайте "МБХ медиа".
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Ранее была допрошена заместитель Коняхина Анастасия Горшкова. Она проходит как свидетель по делу об убийстве Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

Как сообщалось, журналисты приехали снимать документальный фильм о так называемой частной военной компании Вагнера. Фильм был заказан ЦУР, финансируемым Михаилом Ходорковским.

Напомним, глава ЦУР ранее заявил, что журналисты по неизвестной пока причине отклонились от ранее намеченного маршрута.

СКР собирался направить в Центральноафриканскую республику опытных специалистов ведомства для расследования.

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09.08.2018 14:11 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:11 Екб

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Дело об убийстве журналистов в ЦАР: главреда проекта Ходорковского вызвали на допрос
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