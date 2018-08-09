Дело об убийстве журналистов в ЦАР: главреда проекта Ходорковского вызвали на допрос

СК РФ вызвал на допрос главного редактора "Центра управления расследованиями" Андрея Коняхина по делу о смерти российских журналистов в Центральноафриканской республике. Об этом сообщается на сайте "МБХ медиа".

Ранее была допрошена заместитель Коняхина Анастасия Горшкова. Она проходит как свидетель по делу об убийстве Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

Как сообщалось, журналисты приехали снимать документальный фильм о так называемой частной военной компании Вагнера. Фильм был заказан ЦУР, финансируемым Михаилом Ходорковским.

Напомним, глава ЦУР ранее заявил, что журналисты по неизвестной пока причине отклонились от ранее намеченного маршрута.

СКР собирался направить в Центральноафриканскую республику опытных специалистов ведомства для расследования.