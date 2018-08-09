Сбежавший из зауральской колонии преступник напал на таксиста и забрал у него машину

Заключенный Владислав Пьянков, который сбежал из колонии-поселения на Иковке, начал совершать преступления.

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На днях он напал на таксиста и, угрожая ему предметом, похожим на оружие, заставил покинуть салон автомобиля, после чего угнал машину.

"В настоящее время выясняются все детали данного происшествия, проводится проверка по результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

В пресс-службе регионального УФСИН Накануне.RU сообщили, что Пьянков еще не пойман, а информация по розыскным мероприятиям не разглашается.

Напомним, Пьянков самовольно ушел из колонии-поселения еще 2 августа - мужчина отбывал наказание в ИК-6. Известно, что Пьянков самовольно покинул рабочее место, находящееся в гараже.

По городу расклеены ориентировки Пьянкова - граждан просят не приближаться к преступнику, так как он может быть вооружен.