Челябинские экологи заявили, что местные жители дышат воздухом с примесью разлагающихся биологических останков

В организации "ЭкоЧел" в Челябинске заявили о том, что местные жители с июня дышат воздухом, в котором содержатся примеси разлагающихся биологических останков.

Активисты обратили внимание на обращения жителей Южноуральска и Увельского района на загрязнение окружающей среды в результате производственной деятельности ООО "Экологические корма и добавки", сообщили Накануне.RU в "ЭкоЧел".

Выяснилось, что данная фирма занимается производством мясокостной муки, различного рода добавок, а также утилизацией трупов домашних животных.

По словам активистов, трупы животных фирме поставляет МУП "ГорЭкоЦентр" - как ранее сообщало Накануне.RU, 8 августа прокуратура региона заявила, что на челябинской городской свалке "ГорЭкоЦентр" незаконно вывалило отходы. Можно предположить, что трупы животных МУП брал как раз с данной незаконной свалки.

"Представьте: вы сдаёте умерших домашних животных в "ГорЭкоЦентр" или любой другой ветеринарный центр, а из них потом делают мыло и кормовые добавки! С морально-эстетической точки зрения такое положение вещей просто неприемлемо", - говорят активисты.

Они уже отправили запрос в прокуратуру с заявлением о проверке данного предприятия.