В Екатеринбурге лидер группы "Чайф" под дождем садит кусты возле "Коляда-театра"

Лидер известной екатеринбургской группы "Чайф" Владимир Шахрин несмотря на ливень благоустраивает газон возле "Коляда-Театра", передает корреспондент Накануне.RU

О процессе работы он рассказал в видео, опубликованном на официальном аккаунте группы в instagram. Там Шахрин вместе с рабочими разгружает кусты для посадки.

"Сегодня вот привезли кустарники, разгружаем, как обещали, тот же самый боярышник. Мы местным жителям обещали, что будет такой же боярышник. Трудимся", - говорит артист.

Подписчики в комментариях благодарят певца за то, что он взял инициативу благоустройства газона в свои руки.

"Молодцы, очень хорошее дело – озеленение города", - пишут в комментариях.

В июле Владимир Шахрин также снимал видеоотчет по очистке территории от кустарников.