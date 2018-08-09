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"Предупреждение для Порошенко". Стало известно о его связях с американским политтехнологом Януковича Манафортом
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Трамп, Манафорт, Янукович, операция Госдепа на Украине (2016) | Фото:

Украинский президент Петр Порошенко тоже имел связи с американским политтехнологом Полом Манафортом, которого на Украине обвиняют в работе на Виктора Януковича, а в США против него ведется уголовное дело по обвинению в получению денег от Януковича и других украинских олигархов. Информацию об этом сообщил телеканал NBC.
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Бывший младший партнер Манафорта и ключевой свидетель по делу Рик Гейтс на допросе заявил о сотрудничестве Манафорта с Порошенко и нынешним мэром Киева Виталием Кличко. Согласно показаниям Гейтса, Манафорт оказывал содействие избранию Порошенко и Кличко в 2014 году.

В администрации Порошенко признали встречу главного стратега его избирательной кампании 2014 года Игоря Грынива с командой Манафорта.

"Была встреча, но не дальнейшие отношения", – сказала представитель администрации Дарья Худякова.

При этом накануне пресс-служба Порошенко заявляла, что предложения поступали, но "никогда даже не рассматривались".

Сам Грынив заявил, что разговор с Манафортом длился три часа. Политтехнолог предлагал свои услуги и свою стратегию для кампании Порошенко, и на этом все закончилось.

А вот источник в окружении Порошенко подтвердил, что Манафорт действительно работал на предвыборную кампанию как Порошенко, так и Кличко, пишет "Страна.uа".

Примечательно, что Кличко также подтвердил российской службе "Голоса Америки", что он получал предложения о сотрудничестве от Манафорта.

В США Манафорт обвиняется в получении денег от иностранцев (украинских политиков) на политические цели, не регистрируясь в качестве иностранного агента и не уплачивая с них налогов.

В свою очередь, на Украине накануне президентских выборов 2016 года в США команда Хиллари Клинтон поставила задачу разыскать и предать огласке компромат на Манафорта, который был бывшим главой предвыборного штаба Дональда Трампа. Через год Трамп обвинил Украину во вмешательстве в американские выборы на стороне Клинтон.

Украинский политолог Руслан Бортник считает, что информация о связях Порошенко с Манафортом - это предупреждение.

"Порошенко намекают, что если он снова будет подбрасывать дровишки в костер расследования по Манафорту, то на этом огне потом и его могут поджечь, поскольку окажется, что Манафорта финансировал не только Янукович и не только российские деньги ему перечисляли, но и нынешние украинские лидеры, что в значительной мере может дискредитировать позиции Порошенко в глазах демократической партии США и тех групп влияния в Америке, которые еще продолжают поддерживать нынешнюю украинскую власть", - полагает Бортник.

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09.08.2018 13:44 Мск | Евгений Чернышёв
15:44 Екб

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"Предупреждение для Порошенко". Стало известно о его связях с американским политтехнологом Януковича Манафортом
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